EMMA MARRONE/ News: innamorata dello stile di Louis Vuitton, i ringraziamenti allo stilista. Foto (oggi, 25 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: INNAMORATA DELLO STILE DI LOUIS VUITTON, I RINGRAZIAMENTI ALLO STILISTA (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone sembra sempre più appassionata di moda e forse la Fashion Week di Milano in scena in questi giorni contribuisce al grande interesse della salentina per questo settore. Nella settimana di moda infatti non si parla d’altro e gli stilisti sono in primo piano. Tempismo perfetto per Emma, che ieri sulla sua pagina Instagram ha ringraziato Louis Vuitton così: “Sono innamorata delle mie #startrailshoes grazie a Louis Vuitton”. Le scarpe che hanno conquistato Emma le vediamo nella foto pubblicata dalla salentina che mostra solo la parte inferiore del suo corpo: sotto a un morbido vestito scuro dalla fantasia a rose, Emma indossa delle calze nere coprenti e le protagoniste del suo post, le scarpe di Vuitton. Le calzature che hanno stregato la salentina sono bicolor, con i lacci davanti, e altri tacchi. Anche i fans della cantante sono rimasti affascinati dalle scarpe metallizzate e hanno premiato il suo fiuto per le tendenze con oltre 25mila like in una manciata d’ore: clicca qui per vedere la foto.

EMMA MARRONE, NEWS: UN NUOVO ALBUM IN ARRIVO A NOVEMBRE? L’INDIZIO - I fans di Emma Marrone sono sempre attenti alle notizie sulla loro beniamina e spesso sono proprio loro a scoprire prima di tutti le ultime novità sulla cantante salentina. Nelle ultime ore, per esempio, i followers della cantante salentina che curano il profilo Instagram emmamarronenews si sono accorti che sul sito web All Music é comparso un annuncio che porta il nome di Emma e la data di novembre 2017. Manca il giorno del mese ma tutto sembrerebbe indicare che un nuovo album della cantante salentina sarà pubblicato prima della fine dell’anno. Un’anticipazione davvero ghiotta per i fans della Marrone, che non vedono l’ora di ascoltare i suoi nuovi brani (clicca qui per vedere il post). L’ultimo album pubblicato da Emma risale al 2015, quando è uscito “Adesso”, il disco che dà il nome anche all’ultimo tour della salentina.

© Riproduzione Riservata.