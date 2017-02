Fedez/ E J-Ax news: la coppia più social del momento si dà al lusso sfrenato senza Chiara Ferragni... foto (oggi, 25 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: LUSSO ED EVENTI MONDANI PER LA COPPIA PIÙ SOCIAL DEL MOMENTO, FOTO (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - A pochi giorni dall’inizio del nuovo tour, che prenderà il via il prossimo 11 marzo al PalaPalpitour di Torino, il sodalizio artistico tra Fedez e J-Ax continua a registrare un successo dopo l’altro. Qualche giorno fa, così come testimoniano in maniera puntuale gli aggiornamenti condivisi sui social, i due rapper hanno passato una serata insieme nel lusso più frenato, immortalando il momento con uno scatto (se vi siete persi l’immagine potete visualizzarla direttamente su Instagram cliccando qui). La foto, tutta dedicata all’album “Comunisti col Rolex”, ha scatenato una marea di commenti e, nel giro di pochissime ore, ha collezionato oltre 100 mila like. “Fate bene a godervi quello che guadagnate onestamente... e odio i nostri politici che rubano alle spalle di tanti cittadini che non ce la fanno ad arrivare a fine mese .Siete GRANDI”, “Siete super ho il vostro cd è magnifico”. Questi alcuni dei commenti lasciati dai follower in risposta allo scatto, ma c’è stato anche qualcuno che, notando l’assenza di Chiara Ferragni, ha voluto evidenziare come Fedez, ultimamente, sia del tutto catturato dalla sua ragazza: “Finalmente !! Non ne potevo più di te e la bionda che vi baciate ! Un po' va bene ...poi basta !”. Chiara Ferragni, da parte sua, ha trascorso una serata tutta dedicata alla moda e ha condiviso gli scatti dell’evento sul suo profilo Instagram, da dove ha ringraziato tutti direttamente dalla sua Maserati: “What a night Thanks to everybody who came to our @theblondesalad party. Here in my fancy ride @maserati”, ha scritto la blogger sui social. Se vi siete persi la sua foto, potete cliccare qui e visualizzarla direttamente su Instagram.

© Riproduzione Riservata.