Justin Bieber / Misteriosa chiazza sui pantaloni, cosa è successo? Uscita con Kourtney Kardashian (oggi, 25 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, MISTERIOSA CHIAZZA SUI PANTALONI, ECCO COSA E' SUCCESSO (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Hanno fatto il giro del mondo le foto di Justin Bieber che, mentre beveva un frullato in West Hollywood, camminava con i pantaloni bagnati sul davanti. Quella che in molti hanno pensato fosse urina - su un paio di pantaloni che, pur essendo della tuta, costano 700 dollari - era in realtà acqua e lo ha spiegato lui stesso con un tweet dal suo account ufficiale. Visto che la notizia della sua "incontinenza" ha fatto il giro del mondo, Justin ha creduto opportuno doversi giustificare: "Qualcuno mi ha regalato dei fiori mentre stavo guidando e, facendo una curva, l'acqua si è versata sul mio c***o”. Non mi ha dato fastidio se la cosa vi ha divertito". E poi, come per fargli vedere che non gli importava nulla, ha pubblicato la foto di un vecchio film di Adam Sandler dove anche lui aveva i pantaloni bagnati e la scritta: "Non sei figo finché non ti urini nei pantaloni". Il messaggio sembra sia arrivato chiaro.

JUSTIN BIEBER, FLIRT CON KOURTNEY KARDASHIAN? (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Justin Bieber è stato di nuovo al centro delle polemiche per la sua querelle con The Weeknd e Selena Gomez: i tre si stanno sfidando a colpi di canzoni, forse più per trovata commerciale che per questioni sentimentali ma, anche se si tratta forse di finzione, ci stanno andando giù veramente pesanti. C'è chi dice che Justin Bieber sia ancora innamorato dell'ex ragazza ma intanto è stato visto in Chiesa insieme a Kourtney Kardashian, sorella maggiore della più famosa Kim. Non è la prima volta che i due sono visti insieme e più volte si è vociferato che ci fosse un flirt tra i due - anche se mai nessuna conferma è arrivata su questo versante. Koutney ha 37 anni e tre figli, mentre Justin ne ha solo 24: ciò che piacerebbe però alla popstar canadese sarebbe proprio questa differenza d'età, che renderebbe diversa la relazione con la donna.

© Riproduzione Riservata.