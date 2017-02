Emma Marrone / News: la salentina rimasta dietro le quinte (oggi, 26 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: AD AMICI MA SOLO DIETRO LE QUINTE (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) – Momento interlocutorio per la cantante di origini pugliesi Emma Marrone che sembra alle prese con un pausa sia per quanto concerne l’ambito professionale che sentimentale. Infatti, ha ridotto al minimo i propri impegni televisivi e promozionali, concentrandosi maggiormente sul suo nuovo ruolo di producer del primo album dell’amica Elodie reduce da un’ottima performance sul palco dell’Ariston nell’ultimo Festival di Sanremo. Stando alle tante illazioni che stanno circolando sul web in queste ore, la Marrone ieri avrebbe preso parte alla puntata pomeridiana del talent di Canale 5 Amici condotto da Maria De Filippi senza tuttavia uscire sul palco. Nello specifico la salentina è rimasta nel dietro le quinte limitandosi a dare supporto ad Elodie che invece si esibita, a conferma della sua decisione di non essere coach in questa edizione dello stesso talent. Una pausa che la Marrone ha deciso di sfruttare per regalarsi una vacanza rigenerate in giro per il mondo grazie alla quale ricaricare le batterie e ripartire alla grande negli impegni futuri.

