ARAB IDOL 2017/ Cristiano palestinese è il vincitore della più seguita gara musicale araba

Si chiama Yacoub Shaheen e ah 23 anni, è palestinese ma di fede cristiana. E' il vincitore dell'edizione 2017 del talent show musicale più seguito nel mondo arabo, Arab Idol. Centinaia di palestinesi sono scesi per strada a Betlemme al momento dell'annuncio della vittoria per festeggiare il concittadino. Shaeen in finale ha sconfitto un cantante originario della Galilea e uno yemenita, è il secondo palestinese che vince, dopo Mohammed Assaf nel 2013, un giovane nato e cresciuto in un campo profughi della striscia di Gaza. Il commento della madre del vincitore: "Yacoub ha vinto per la sua voce per la sua educazione, per le sue buone maniere, così come per l’amore per la sua gente, per Betlemme e la Palestina”. Nel corso del talent il vincitore, che è di origine armena, ha più volte ricordato la sua appartenenza etnica e la sua fede cristiana. E' figlio di un falegname ed è diacono della Chiesa Siriaca.

