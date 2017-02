Calendario Concerti / Carmen Consoli, Ligabue, Niccolò Fabi, Samuele Bersani e molti altri (dal 27 febbraio al 5 marzo 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2017: CARMEN CONSOLI, LIGABUE, NICCOLO’ FABI - Ecco tutti i concerti più rilevanti della settimana che andrà da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo 2017. Saranno sette giorni molto intensi per gli appassionati della buona musica, alla ricerca di eventi tutti da seguire. Partiamo da una delle icone della musica nostrana, ossia la siciliana Carmen Consoli. Quest'ultima è reduce dal successo di Il conforto, singolo interpretato con Tiziano Ferro. Il suo Sirene Tour 2017 farà tappa lunedì 27 febbraio al Teatro Filarmonico di Verona, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma e domenica 5 al Gran Teatro la Fenice di Venezia. Nel frattempo, un rocker tra i più ammirati del nostro paese è pronto ancora a stupire. Si tratta ovviamente di Ligabue, che si è ripreso dai suoi problemi di salute e porterà avanti il suo Tour. Lunedì 27 e martedì 28, l'artista di Correggio sarà in scena al Palasele di Eboli (SA). Replicherà venerdì 3 e sabato 4 al Palamaggiò di Castel Morrone (CE).

Da non perdere neanche il cantautore romano Niccolò Fabi, che si cimenterà in una nuova data del suo lungo tour teatrale. Con lui l'appuntamento è fissato per lunedì 27 al Teatro Metropolitan di Catania. Anche l'altro cantautore Samuele Bersani sarà protagonista in questa intensa settimana. I suoi concerti nei teatri andranno avanti per la felicità del suo ampio pubblico. Per guardarlo, bisognerà recarsi lunedì 27 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, mercoledì 1° al Teatro Colosseo di Torino e sabato 4 al Teatro Palazzo di Bari. Ci sarà gioia anche per i fan di Vinicio Capossela. La sua tournée si aprirà lunedì 27 al Teatro Colosseo di Torino e proseguirà martedì 28 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, mercoledi 1 al Teatro Europauditorium di Bologna e venerdì 3 al Gran Teatro Geox di Padova. Interessante sarà anche l'evento che vedrà come protagonista la band folk-rock Milky Chance, proveniente dalla Germania. La sua unica data italiana è fissata per ora per martedì 28 febbraio al Tunnel di Milano. Per il loro nuovo album, Blossom, bisognerà attendere fino al 17 marzo.

Tutte da seguire anche le date di Brunori Sas. Reduce dal suo ultimo disco A casa tutto bene, il cantautore di Cosenza proseguirà nel suo tour nei club italiani. Giovedì 2 sarà all'Alcatraz di Milano e venerdì 3 al New Age Club di Roncade (TV). Chi vorrà potrà seguire un evento che vedrà protagonisti i Modà. Kekko e gli altri membri della sua band si esibiranno venerdì 3 marzo al Modigliani Forum di Livorno in una serata da non perdere per tutti gli appassionati. Nel frattempo, andrà avanti L'amore e la violenza Tour 2017, che sarà incentrato sulle performance del gruppo dei Baustelle. Questi ultimi si esibiranno sabato 4 al Teatro Obenjobmetis-Mario Apollonio di Varese e domenica 5 al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento. I più giovani non potranno perdersi una serata interamente dedicata a Benji & Fede. Appuntamento con i nuovi idoli delle teenager per sabato 4 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Infine, spettacolo con la musica dance di Gigi D'Agostino. Il noto deejay torinese farà tappa al Gran Teatro Palabam di Mantova sabato 4 marzo, in una serata di ritmi incalzanti. Il suo tour va avanti senza alcuna sosta.

