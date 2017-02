EMMA MARRONE/ News: momenti di relax al mare per la cantante salentina, foto (oggi, 27 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: MOMENTI DI RELAX PER LA CANTANTE SALENTINA, FOTO (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone si sta concedendo una pausa di relax: lo dimostra anche una delle ultime fotografie pubblicate dalla salentina sulla propria pagina Instagram ufficiale. Costume nero a due pezzi e braccia all’aria verso il cielo azzurrissimo e senza neanche una nuvola. “Lu sule… Lu mare…” è stato il commento aggiunto dall’artista, che di recente ha collaborato con la pupilla Elodie Di Patrizi conosciuta lo scorso anno ad Amici. Elodie è salita sul palco del Festival di Sanremo gareggiando con il brano “Tutta colpa mia”, in cui spicca tra gli autori proprio il nome di Emma Marrone. Da casa la salentina non ha mai smesso di fare il tifo per lei e continua a sostenerla nel suo percorso di crescita professionale, dopo l’esperienza al talent show. Proprio nei giorni scorsi entrambe sono tornare ‘a casa’, da dove tutto è partito: Elodie ha portato in scena la canzone sul palco della trasmissione di Maria De Filippi, mentre Emma ha preferito rimanere dietro le quinte. I followers non hanno potuto che riempire la fotografia al mare di complimenti: ora, non ci resta che scoprire quali saranno i prossimi impegnati professionali della cantante. Arriveranno presto delle sorprese?

