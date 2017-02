EROS RAMAZZOTTI OPERATO/ Rizoartrosi alla mano sinistra: la foto in ospedale e il ringraziamento ai fan

EROS RAMAZZOTTI OPERATO, INTERVENTO DI RIZOARTROSI ALLA MANO SINISTRA: LA FOTO IN OSOEDALE E IL RINGRAZIAMENTO AI FANS (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Eros Ramazzotti è stato operato alla mano sinistra per rizoartrosi, ovvero l’artrosi che colpisce l’articolazione trapezio-metacarpale della mano che si trova alla base del pollice. Si tratta di un problema comune tra chi, come l’artista, suona quotidianamente la chitarra. Ieri il cantautore aveva subito rassicurato i fans dopo l’operazione con una foto (clicca qui per vederla) pubblicata su Instagram: “Intervento di rizoartrosi alla mano sinistra perfettamente riuscito sarà una notte tosta ma non MOLLO e poi la lunga degenza, ritornerò presto, lo giuro. Mi mancate”. Lo scatto ha fatto il pieno di like e sono stati quasi 3mila i fans che hanno voluto augurargli una buona guarigione attraverso i commenti. Nelle ultime ore il marito di Marica Pellegrinelli è tornato a farsi sentire dall’ospedale, questa volta con un selfie che ce lo mostra a letto (clicca qui per vederlo) con la mano operata in primo piano: “Grazie a tutti per i massaggi d'affetto Peace and love”. Ringraziamenti a cui i suoi ammiratori hanno risposto ancora una volta con migliaia di like e tantissimi commenti.

