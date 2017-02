FEDEZ/ News: passione alle stelle con Chiara Ferragni, i loro “limoni” spopolano sui social. Foto (oggi, 27 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: PASSIONE ALLE STELLE CON CHIARA FERRAGNI, I LORO “LIMONI” SPOPOLANO SUI SOCIAL (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è sui social sin dall’inizio e dopo i primi rumors sulla lovestory i due hanno subito fatto outing sui rispettivi profili pubblicando diverse foto insieme. Ogni loro momento insieme, in Italia e all’estero, è ampiamente documentato e i due collezionano migliaia di like ogni volta che pubblicano una foto su Instagram. Entrambi sono delle social-star e la loro unione non ha fatto altro che accrescere esponenzialmente la loro popolarità. Il rapper e la blogger sembrano fatti l’uno per l’altra, o almeno è quanto vogliono dare a credere con le loro romantiche foto disseminate sui vari social network. Federico Lucia ama abbinare alle loro foto di coppia le emoticon dei limoni, ricordando a tutti le parole con cui ha conquistato l’attenzione della Ferragni e poi anche il suo cuore. L’ultima foto “del limone”, che è ormai un tormentone, ci mostra Fedez e la sua innamorata a una festa, mentre si baciano sotto una palma. Ancora una volta la loro passione dirompente ha fatto centro, conquistando oltre 130mila like: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

