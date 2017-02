ALESSANDRA AMOROSO/ News, il suo brano preferito? "Comunque andare"! La rivelazione fa impazzire i fans (Oggi, 28 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA SVELA IL SUO BRANO PREFERITO – Alessandra Amoroso continua a stupire i fans. La cantante salentina, oltre ad emozionare la sua Big Family con le sue canzoni, ha deciso di svelare qual è tra le sue canzoni, una delle sue preferite. Alessandra Amoroso ha deciso di farlo ad un anno dalla pubblicazione raccogliendo i consensi di tutti i suoi fans, sempre più numerosi. “Un anno fa "Comunque andare" faceva il suo debutto. Speravo poteste amare quanto me questo brano ma la vostra reazione ha superato ogni mia aspettativa. Grazie perché mi avete capita, apprezzata e soprattutto avete visto il mio cuore. #ComunqueAndare sempre!”, ha scritto Alessandra Amoroso sui suoi profili social. Una canzone che è piaciuta subito anche alla Big Family che ha contribuito in massa al suo successo. Comunque andare è un vero e proprio inno alla vita che invita i fans a non arrendersi mai e ad andare avanti nonostante le mille difficoltà che si possono incontrare sul proprio cammino. Una canzone che è stata un vero successo e che ha regalato ad Alessandra Amoroso, al pari di altre canzoni, tantissime soddisfazioni. I fans, dunque, ringraziano ancora una volta la salentina per le belle emozioni e aspettano con ansia la messa in onda di “Tutti i colori di Alessandra Amoroso”, lo speciale dedicato al Vivere a colori tour che sarà trasmesso il 22 marzo su Fox Life.

