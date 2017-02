EMMA MARRONE, NEWS: GIORNATA NO PER LA SALENTINA? LA DURA LEGGE DEL LUNEDÌ, FOTO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Ci sono giornate che sono più dure delle altre e come tutti anche Emma Marrone ha qualche problema con il famigerato lunedì. Il primo giorno della settimana lavorativa spazza via il weekend riportando tutti alla realtà e anche l’artista fa fatica in una giornata come questa. Non sorprende quindi che la salentina abbia deciso di etichettare il lunedì come “giornata no” in un post sulla sua pagina Instagram. Proprio ieri, lunedì 27 febbraio 2017, Emma ha infatti pubblicato sulla sua pagina il primo piano di una modella con un grosso “no” dipinto sugli occhi: “Buongior/NO #lunedi”. L’odio della cantante per la dura legge del lunedì è sicuramente qualcosa che i suoi followers condividono con lei e sono bastate poche ore perché il post collezionasse oltre 28mila like. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti dei fans di Emma.

EMMA MARRONE, NEWS: LA FOTO COL “BOVE” DEGLI OTTO OHM, PRESTO UNA COLLABORAZIONE? - Le collaborazioni di Emma Marrone sono state tante e fruttuose nel sorso della sua carriera. Una delle ultime è quella con Alvaro Soler: la loro hit “Libre” ci ha tenuto compagnia tutta l’estate, divenendo un vero e proprio tormentone. Ma dobbiamo anche ricordare quella con Kekko dei Modà: la loro “Arriverà” gareggiò alla sessantunesima edizione del Festival di Sanremo classificandosi secondo alle spalle di “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni. Il brano ha poi mantenuto la prima posizione nella classifica Top Digital italiana stilata da FIMI per cinque settimane ed è stato certificato multiplatino per le oltre 60.000 vendite in digitale. Numeri che fanno capire quanto i featuring di Emma con gli altri artisti siano proiettati verso il successo. Nelle ultime ore la salentina ha pubblicato un selfie che la ritrae con Andrea Vincenzo Leuzzi detto “Bove”, voce e chitarra degli Otto Ohm: presto una collaborazione con il suo gruppo? Clicca qui per vedere la foto.

