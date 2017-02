ENZO JANNACCI/ Torna lo spettacolo "Grazie Maestro!", Conservatorio di Milano, 29 marzo 2017

Sulla scia del grande successo di pubblico e di critica che sta continuando a riscuotere, lo spettacolo "Grazie Maestro! - Tributo al genio di Enzo Jannacci" torna a Milano il prossimo 29 marzo (Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12, inizio alle 20.30). L'evento ormai da tempo riscuote successo in ogni occasione, e a ogni occasione viene ampliata l'illustre lista di artisti che vi partecipano. In questa edizione, ospiti speciali saranno: Franco Cerri, Enrico Intra, Nando De Luca, e la cantante Ramona Wess. Come sempre poi i musicisti, i cantanti e i comici che hanno lavorato con Enzo Jannacci (da Paolo Tomelleri, a Sergio Farina, Flaviano Cuffari, Roberto Martinelli, Marco Brioschi, il duo Bove&Limardi, Osvaldo Ardenghi, solo per citarne alcuni) propongono i successi di Enzo Jannacci, il loro maestro,, insieme a vere e proprie "perle", non sempre note al grande pubblico.

Un'occasione da non perdere per conoscere più da vicino e più a fondo l'arte di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana.

Ingresso con offerta minima di 10€. Si ricorda che l'incasso viene devoluto a favore dell'associazione Scarp de'Tennis, che si occupa di senzatetto e persone disagiate.

Prenotazioni e informazioni allo 039/380024 o scrivendo a quellicheenzojannacci@gmail.com

