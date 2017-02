FEDEZ: SCONTRO POLITICO CON CHIARA FERRAGNI? (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Sembrano il giorno della notte (o forse no) Fedez e Chiara Ferragni, ma in realtà sono più simili di quanto si pensi: ricchi e amanti della bella vita, non fanno mostra di nascondere il super lusso a cui sono abituati. C'è però forse una cosa su cui i due non sarebbero proprio d'accordo: per Chiara Ferragni, la crisi economica non esiste. Secondo lei oggi, con uno smartphone e l'uso intelligente dei social network, tutti possono realizzarsi nella vita. "Ci sono molti nuovi mezzi di comunicazione oggi. In particolare i social network sono una piattaforma democratica che permette ad ognuno di esprimersi liberamente in qualunque ambito. Questo fa del tempo che stiamo vivendo un serbatoio di opportunità: se vuoi dire una cosa puoi farlo, ma bisogna mettersi in gioco", ha detto Ferragni a Che tempo che fa. Cose molto diverse da quelle professate da Fedez, che ha sempre detto che banche e politici sono la causa della crisi economica che da anni attanaglia l'Italia.

FEDEZ: SCONTRO POLITICO CON CHIARA FERRAGNI? (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Chiara Ferragni, la fidanzata di Fedez, ha iniziato dal nulla come Fashion blogger e poi è riuscita a sfondare nel mondo di internet. "Quando ho cominciato, mi sono trovata nell’ambiente della moda ed ero considerata la nuova arrivata. Non ero ben vista e c’erano tanti haters. Non mi sono mai lasciata abbattere, mi sono lasciata trasportare dall'entusiasmo". Con Fedez passano molto tempo insieme nonostante lei viva a Los Angeles e lui a Milano: i due prendono voli in continuazione per vedersi e, complice anche un'ottima disponibilità economica, possono permettersi questi spostamenti. Ovviamente Chiara Ferragni sarà au suoi concerti: "Io mi ricordo tutte le date", ha detto Chiara Ferragni, che poi ha lanciato un cuore al fidanzato.

