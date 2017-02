JUSTIN BIEBER / News, si dà alla moda in passerella con Dolce & Gabbana... (Oggi, 28 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE IN PASSERELLA CON DOLCE & GABBANA – Justin Bieber arriva in passerella grazie a Dolce & Gabbana. La popstar canadese, ammirato e osannato in tutto il mondo, arriva anche sulle passerelle di moda. Merito, come riporta Vogue, degli stilisti italiani Dolce & Gabbana che hanno deciso di omaggiare il cantante facendo indossare ad alcune modelle delle maglie con il volto di Bieber. Si tratta di un vero e proprio omaggio a quello che è ormai stati ribattezzato come il re del pop. Diventato famosissimo quando era solo un ragazzino, in questi anni, Justin Bieber è salito spesso agli onori della cronaca per alcuni errori di gioventù ma anche per la sua musica. Il suo ultimo album, Purpose, e il relativo tour hanno regalato a Bieber delle grandissime soddisfazioni. Con il suo ultimo lavoro discografico, infatti, Justin Bieber ha dimostrato di aver raggiunto anche quella maturità discografica che gli mancava per fare il salto di qualità. Le maglie con il viso di Justin Bieber portate in passerella di Dolce & Gabbana hanno già scatenato l’entusiasmo dei fans che sperano di poterne acquistare subito una.

© Riproduzione Riservata.