MALEDETTI [AREA MUSIC]/ Enrico Merlin & Valerio Scrignoli electric guitar duo

Giovedì 2 marzo 2017. h. 18.00, Fondazione Mudima, via A. Tadino 26, Milano, ingresso libero

Musicamorfosi ha pubblicato Maledetti (Area Music), il nuovo album di Enrico Merlin e Valerio Scrignoli: una rivisitazione - anzi una reinvenzione - di otto classici degli Area per due chitarre elettriche. Un lavoro coraggioso e dissacrante, che verrà presentato con un incontro-concerto giovedì 2 marzo alle 18.00 in Fondazione Mudima: uno degli spazi culturali milanesi che fu più legato alla figura di Gianni Sassi, fondatore di Cramps che pubblicò la musica degli Area fino al 1978. Insieme a Merlin e Scrignoli, che suoneranno alcuni brani di Maledetti, ci saranno gli interventi di Saul Beretta (direttore creativo di Musicamorfosi) e Donato Zoppo (autore del libro Caution Radiation Area - Alle fonti della musica radioattiva).

"Un disco dedicato alla musica degli Area, probabilmente il gruppo più rivoluzionario e innovativo della storia della musica italiana, è divenuto l’occasione per noi di rapportarci a quelle sonorità con un approccio personale e dissacrante. La musica che ne nasce non è ripetizione pedissequa, ma tensione verso la contemporaneità e frutto di una visione alternativa". E' una dichiarazione programmatica, quella di Enrico Merlin e Valerio Scrignoli: i due chitarristi elettrici - diversi per estrazione e orizzonti ma accomunati dalla libertà creativa e dalla voglia di esplorare ai confini tra i generi musicali - sono fieri di uno dei lavori più ambiziosi delle rispettive carriere: Maledetti (Area Music), una rilettura originale e iconoclasta di otto brani degli Area. Maledetti è prodotto da Musicamorfosi, l’attivissima associazione musicale del milanese diretta da Saul Beretta che da quasi venti anni organizza festival, produce musica e dischi senza confini fra i generi, puntando sempre verso progetti innovativi e di grande qualità culturale.

Evaporazione, La Mela di Odessa, Cometa Rossa, Hommage à Violette Nozières, L'Elefante Bianco, Luglio, agosto, settembre (nero), Vodka Cola e Il Bandito del deserto: questi i pezzi degli Area che i chitarristi hanno scelto di interpretare, ovviamente alla luce della propria personalità e assecondando le scintille nate all'impronta in sala di registrazione. Non un disco di tributo, men che meno una sequenza di cover, ma uno spunto, uno stimolo, un trampolino di lancio per avventurarsi tra le possibilità improvvisative ed espressive offerte dalla musica degli Area. Non è un caso che le due chitarre si addentrino in brani così caratterizzati dalla voce di Demetrio Stratos oppure in pezzi del 1978, nei quali la riconoscibilissima chitarra di Paolo Tofani era assente; inoltre Merlin e Scrignoli lavorano anche su connessioni e soluzioni sorprendenti, tirando fuori citazioni e rimandi che vanno dal tema di James Bond a Joe Zawinul, passando per Miles Davis e King Crimson.