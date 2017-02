ONE DIRECTION/ News: Harry Styles e Louis Tomlinson festeggiano il loro quarto anniversario? Gli indizi sulle nozze segrete (oggi, 28 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: HARRY STYLES E LOUIS TOMLINSON PRONTI A FESTEGGIARE IL LORO QUARTO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO? GLI INDIZI SULLE LORO NOZZE SEGRETE - La teoria dell’esistenza di Larry, ovvero del fatto che Louis Tomlinson ed Harry Styles abbiano da tempo una relazione, è ben conosciuta dalle fans degli One Direction. Stando ai più complottisti i due si sarebbero addirittura sposati ben quattro anni fa e Koreaportal.com mette insieme tutti gli indizi a riguardo. Hollywood Life aveva annunciato il matrimonio dei due nel settembre del 2013: secondo il popolare sito di gossip all’evento avevano presenziato anche gli amici più cari dei due, tra i quali c’è Ed Sheeran. Il presunto matrimonio si sarebbe tenuto dopo che Styles aveva twittato: “Non abbiamo bisogno di nessun pezzo di carta dal municipio”. Sempre nello stesso periodo l’amico di Tomlinson, Ed Sheeran, aveva scritto “Il mio migliore amico si sposa oggi, tanti auguri”. Questi indizi ci direbbero che Louis ed Harry si sono sposati nel 2013 e questa teoria sarebbe confermata dal fatto che gli ex compagni di band Zayn Malik, Niall Horan e Liam Payne avessero fatto girare l’hashtag #2YearsOfLarryMarried giusto un paio di anni fa per commemorare il matrimonio di “Larry”. Nel frattempo Unreality TV sostiene che non ci sono attriti tra i membri degli One Direction impegnati ora a sviluppare le loro carriere da solisti: secondo i rumors i quattro sarebbero addirittura pronti a tornare sul palco insieme. Louis Tomlinson aveva commentato così l’ipotesi della reunion: “Nessuno sa la risposta esatta al momento. Tutti si stanno godendo i propri impegni in agenda ma i progetti da solisti non dureranno per sempre”.

