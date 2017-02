THE XX/ Il concerto di Milano: la band degli "anni Zero"

The XX in concerto

Adesso è forse il caso di dirlo: se dovessimo individuare un gruppo ancora in attività che più di tutti incarni lo spirito e l’identità sonora e attitudinale degli anni Zero, questi sono proprio i The XX. Qualche anno fa avrei senza dubbio indicato gli Arcade Fire ma la band canadese, per quanto enormemente cresciuta in popolarità e potenzialità espressive, è rimasta quasi del tutto intrappolata nell’ambito “Indie” e non è ancora riuscita a schiodarsi di dosso il proprio disco d’esordio, ancora (ingiustamente a mio parere) ben saldo nelle preferenze dei fan.

Ci potrebbero essere i Daughter allora, ma la band di Elena Tonra, a dispetto dei consensi ottenuti, rimane ancora troppo settoriale, esprime un tipo di sound che, per quanto accessibile, non è in grado di piacere a tutti.

Non è azzardato fare il nome dei The XX, dunque. Il terzetto di Wandsworth, nei pressi di Londra, ha esordito nel 2009 come un fulmine a ciel sereno e il loro Pop minimale e dalle atmosfere vagamente notturne non ci ha messo molto a conquistare larghe fette di pubblico, tanto che alcune delle loro canzoni sono state utilizzate per spot pubblicitari e serie TV, rendendo ancora più famigliare l’impronta sonora della band.

Il successivo “Coexist” (2012) non ha fatto altro che confermare le buone impressioni. I The XX sono riusciti ad incarnare perfettamente quella che da più parti viene indicata come l’anima sonora di questo nuovo millennio: una fusione a volte scolastica, a volte maggiormente eclettica, di tutta una serie di elementi appartenenti al passato (per lo più Wave, Post Punk ed Electro Pop di inizi anni ’80), con una sempre più ingente preponderanza di tastiere, sintetizzatori, campionamenti ed elettronica varia, a discapito delle chitarre.

L’esordio di Romi Madley Croft, Oliver Sim e Jamie XX guardava proprio in questa direzione: brani dalla struttura ridotta all’osso, basso pulsante spesso in primo piano, una chitarra a disegnare pochi ed essenziali fraseggi, sulla scia di band come New Order e Young Marble Giant, beat leggeri in sottofondo, ed un dialogo a due voci, entrambe calde ed espressive, al servizio di melodie che guardano ora al Dream Pop di inizio anni ’90, ora ai primi dischi dei Cocteau Twins.

Il secondo lavoro presenta un’accentuazione della componente elettronica, canzoni nel complesso più ricercate e leggermente meno immediate, ma la ricetta non è nel complesso cambiata.

Seguono quattro anni di silenzio, durante i quali la band si è meritatamente riposata, si è dedicata a progetti paralleli, e soprattutto Jamie ha avuto modo di crescere esponenzialmente, realizzando produzioni e remix per grandi nomi del Pop mondiale (vedi Drake) e due album solisti di cui soprattutto l’ultimo “In Colour” ha rivelato al mondo le sue potenzialità espressive.

È una considerazione trita e ritrita ma nella società di oggi, tutta immagine, apparenza ed emozioni a buon mercato, è molto difficile che ci si ricordi di una band giovane se questa ritorna dopo quattro anni.

Eppure, prima i singoli “On Hold” e “Say Something Loving”, poi il nuovo disco “I See You”, uscito a gennaio, hanno fatto capire che c'era ancora parecchia fame di XX.

Se il secondo disco, dicono, è il più difficile nella storia di una band, il terzo è indubbiamente quello più rischioso e sbagliarlo potrebbe tranquillamente rappresentare la fine di una carriera.

Non dovrebbe essere così, per loro. I dieci brani che lo compongono (dodici nell’edizione limitata) non sono solamente di qualità elevatissima, ma presentano anche numerosi elementi di novità, con uno spettro sonoro notevolmente variegato ed allargato, mediante l’incorporazione di molti elementi che vanno dalla Dance all’RnB. I testi, sempre molto curati, hanno assunto una dimensione ancora più matura, sempre all’interno di una riflessione sulla difficoltà dei rapporti di coppia e sulla gestione delle proprie fragilità emotive.