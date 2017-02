ALESSANDRA AMOROSO / News: il nuovo incontro con i fan per la cantante che “vive a colori” (oggi, 3 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA INCONTRA I FAN, ECCO DOVE (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Alessandra Amoroso è una delle cantanti più talentuose del panorama musicale italiano. L'artista salentina attualmente si sta ancora godendo il meritato successo di "Vivere a colori", il suo ultimo album che l'ha portata in tour in grande parte dell'Italia. A parte il successo personale però, la collaborazione con J-Ax e Fedez con il pezzo "Piccole cose", le sta regalando moltissime soddisfazioni. Come ben sapete infatti, la canzone è contenuta nell'album "Comunisti col Rolex", primo progetto in duo dei rapper e soci in musica. Oggi pomeriggio però, i fan di Sandrina, potranno nuovamente avere l'occasione di poterla riabbracciare ed ascoltarla live: dove? "Il 3 febbraio alle 17.30 presso il punto vendita Media World c/o Porte dell'Adige a Bussolengo, Verona, Ale incontrerà la sua grande famiglia per l'ultimo dei quattro mini-live che l'hanno vista protagonista. Oltre a cantare alcuni dei suoi brani più noti riarrangiati per l'occasione, consegnerà ai vincitori del concorso i biglietti per partecipare al concerto all'Arena di Verona del 28 e 29 Aprile", si legge nella pagina Facebook dell'artista e, il tutto è accompagnato da un video che vi linkeremo a fine articolo. Alessandra quindi, ancora una volta potrà riabbracciare la sua immensa Big Family e regalare la sua bellissima musica a fan ed estimatori. Grandissimo entusiasmo sulla pagina Facebook per spazzare via anche le ultime polemiche che hanno visto Valerio Scanu sparare a zero contro il suo fidanzato, il produttore musicale Stefano Settepani. Valerio Scanu ha scritto pubblicamente un tweet in difesa di Riccardo Marcuzzo, attuale allievo di Amici 16, dopo aver ricevuto una sospensione di tre giorni per aver fatto il gesto dell'ombrello al fidanzato di Alessandra Amoroso. Valerio Scanu online, ha accusato il produttore discografico di essere arrogante e, per tutta risposta, Riccardo ha affermato che non è così ed anzi, si è nuovamente scusato anche sui social. Per visionare il video a cui facevamo riferimento ad inizio articolo, potete cliccare qui.

