ED SHEERAN TOUR 2017 / Concerto Torino: biglietti Ticketone e Viagogo, prezzi alle stelle. Stretta sui bagarini? (Oggi, 3 febbraio)

ED SHEERAN TOUR 2017, BIGLIETTI CONCERTO TORINO. TICKETONE, VIAGOGO: PREZZI ALLE STELLE (OGGI, 3 FEBBRAIO) - Anche per il concerto a Torino di Ed Sheeran, tappa italiana del suo tour 2017, è scoppiata la polemica sui bagarini e sul secondary ticketing. I biglietti per le due date italiane, il 16 e 17 marzo, sono andati esauriti in pochissimo tempo ieri quando è stata aperta la vendita sulla piattaforma Ticketone. Poi però i biglietti, come già successo per altri artisti, sono comparsi a prezzi maggiorati su altri siti di rivendita. I biglietti per il concerto di Ed Sheeran costavano dai 40 ai 60 euro. Ma sulle piattaforme di rivendita di biglietti dei concerti sono subito schizzati alle stelle: per esempio su Viagogo erano proposti sui 200 euro, su Stubhub da 200 a 500 euro circa, e su Seatwave da 200 fino a quasi 800 euro. La Siae si sta occupando del fenomeno del secondary ticketing definito, come riporta la Repubblica, "un danno per tutto il sistema della musica": deve essere contrastato "anche bloccando all’ingresso degli eventi chi ha comprato biglietti sul secondario". E in commissione Cultura alla Camera vanno avanti le audizioni sulla norma inserita, dopo il recente caso dei biglietti del concerto dei Coldplay, all'interno dell’ultima legge di Bilancio. Nel testo si ipotizzano sanzioni tra 5mila e 180mila euro per chi tenta di rivendere online i biglietti di ingresso a prezzi maggioranti e nei casi più gravi si prevede l'oscuramento delle piattaforme di rivendita.

ED SHEERAN TOUR 2017, BIGLIETTI CONCERTO TORINO. TICKETONE, VIAGOGO: DOPPIO SOLD OUT (OGGI, 3 FEBBRAIO) - La vendita dei biglietti del concerto di Torino di Ed Sheeran hanno fatto registrare ieri un doppio sold out in pochissimo tempo. I biglietti per la prima data italiana del tour 2017 del cantante, il 17 marzo, sono stati messi in vendita dalle ore 11 e dopo poco tempo non erano già più disponibili. In giornata è stata poi aggiunta una seconda data del concerto, il 16 marzo, e i biglietti sono stati messi in vendita a partire dalle 17: anche in questo caso la vendita è andata subito sold out sulla piattaforma Ticketone. I fans si sono scatenati nelle proteste, soprattutto sui social network come Twitter, dove hanno sfogato tutta la loro rabbia e delusione per non essere riusciti ad acquistare i biglietti. Pure l'aggiunta della seconda data, a sorpresa il giorno prima di quello già fissato per il concerto di Ed Sheeran, non è servita a dare la possibilità a tutti i fan del cantante di portarsi a casa l'ambito biglietto per assistere alla performance. Il tour 2017 del cantante inglese seguirà la pubblicazione del terzo album Ed Sheeran ÷ che uscirà il 3 marzo.

