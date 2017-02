EMMA MARRONE, NEWS: VOGLIA DI VACANZE? IL RICORDO DELL'ESTATE SUI SOCIAL (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone continua a conquistare i suoi fan giorno dopo giorno, il tutto non solo attraverso la sua musica ma anche grazie agli aggiornamenti che quotidianamente condivide sui social. La cantante, che ha chiuso l'anno in bellezza con un tour innovativo e un cofanetto in edizione speciale per ringraziare i tanti fan, si prepara a dare il via alle nuove avventure, che la vedranno coinvolta nel corso dei prossimi mesi in una serie di progetti tutti da scoprire. Per il momento, però, tutti gli occhi sono puntati sulla sua pupilla nonché grande amica Elodie Di Patrizi, che dopo aver conquistato la seconda posizione del talent show di Amici farà tra pochi giorni il suo debutto fra i campioni di Sanremo 2017, un piccolo trionfo già annunciato al quale Emma Marrone sembra aver partecipato in prima persona. La cantante salentina, in attesa di dare il via ai suoi nuovi progetti, continua a incantare tutti i suoi fan sui social, dove uno degli ultimi scatti condivisi, un ricordo delle vacanze a Ibiza, la ritrae comodamente rilassata in una vasca. "Tesò ma che stai a fà vestita in una vasca vuota?! Mannaggia me fai morì..ti adoro", "Sei una meraviglia... Emmina rivoglio l'estate anche se questi mesi non sono poi così male grazie all'emozioni che ogni giorno mi doni", scrivono i fan. Cliccate qui per vedere lo scatto di Emma Marrone direttamente sui social.

