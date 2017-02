FRANCESCO DE GREGORI/ "Sotto il vulcano" esce oggi il nuovo album live del cantautore romano (3 febbraio 2017)

FRANCESCO DE GREGORI "SOTTO AL VULCANO" OGGI 3 FEBBRAIO 2017 - Una lunghissima serie di dischi dal vivo, completata adesso da un nuovo doppio cd che Francesco De Gregori pubblica oggi. Si intitola Sotto il vulcano e mostra in copertina un dipinto che ricorda vagamente lo stile del pittore Chagall, il cantautore con alle spalle l'imponente vulcano Etna. Il vulcano è lo stesso del titolo perché il concerto contenuto nel doppio cd è stato registrato durante lo spettacolo tenuto a Taormina il 27 agosto dello scorso anno. E' la prima volta che De Gregori pubblica un live integrale di un solo concerto, nei suoi moltissimi dischi dal vivo aveva sempre offerto una compilation di brani ripresi da diversi show. Questa volta invece una chiara dedica a un luogo e a una città, decidendo di onorare così il pubblico siciliano. Benché durante il tour dello scorso anno De Gregori nella prima parte cantasse per intero il nuovo disco di cover di Bob Dylan, in questo live i pezzi del cantautore americano sono solo tre e cioè Devi servire qualcuno. Un angioletto come te e Come il giorno. C'è però un'altra cover che assume grande significato, e cioè 4 marzo 1943, il classico dell'amico scomparso Lucio Dalla.

© Riproduzione Riservata.