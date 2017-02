JUSTIN BIEBER / News: Selena Gomez volta pagina, ma il nuovo amore non è poi così diverso dal suo ex! (oggi, 3 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: SELENA GOMEZ VOLTA PAGINA, MA IL NUOVO FIDANZATO È POI COSÌ DIVERSO DAL SUO EX? (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - In pochi ci avrebbero creduto, eppure da qualche settimana Justin Beber non è più nel cuore di Selena Gomez. Come già vi avevamo anticipato, infatti, la cantante ha di recente dato il via a una nuova storia d’amore con The Weekend, un artista che, come riporta E Online, non ha nulla da invidiare al suo rivale. Bieber è nel mondo della musica già da qualche anno, ma anche il primo singolo di The Weekend non è poi così recente, risale infatti al 2010, anche se poi ha ottenuto un grande successo soltanto qualche mese dopo. Entrambi hanno visto ben tre singoli scalare la classifica di Billboard fino ad attestarsi al primo posto, e per quanto riguarda il fattore economico, forbes rivela che mentre Bieber nel 2016 si stima che abbia guadagnato circa 56 milioni di dollari, The Weekend, con i suoi 55 milioni non è poi così distante dai suoi incassi. La popstar canadese detiene comunque il primato per quanto riguarda il numero totale di premi ricevuti nella sua carriera, ben 217 contro i 67 del suo rivale, ma ha un solo Grammy Award, a differenza di The Weekend, che ne ha ricevuti due. Entrambi vantano collaborazioni con marchi famosi del mondo della moda, e per quanto riguarda i social, Bieber ha di recente perso molti consensi, soprattutto in seguito all'eliminazione del suo account su Instagram qualche mese fa. Selena ha quindi voltato pagina? Sembrerebbe proprio di sì. Ma di due cantanti che le hanno rubato il cuore sono poi così differenti?

