Michael Bublè / Il figlio Noah guarito dal cancro al fegato? l’annuncio della zia

MICHAEL BUBLÉ, IL FIGLIO NOAH STA GUARITO DAL CANCRO AL FEGATO: L’ANNUNCIO DELLA ZIA IN TV (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - “Il cancro non c’è più”, con queste parole la zia del piccolo Noah, figlio di Michael Bublè e Luisana Lopilato, ha dato la notizia che i fans del cantante attendevano da diversi mesi fa, quando Bublè aveva condiviso con il mondo le preoccupazioni sue e della moglie per il figlioletto malato di cancro al fegato. Nel corso di una trasmissione televisiva argentina il giornalista Tomas Dente ha letto il messaggio di Daniela: “Leggerò il suo messaggio in diretta parola per parola, in modo da non travisare il senso di quanto mi ha scritto Daniela. Sì. Noah sta guarendo e noi siamo tutti molto contenti”. Al momento non ci sono però conferme ufficiali da parte dei genitori, che da diverse settimane non pubblicano niente sui loro profili social: l'ultimo post del cantante risale infatti a 14 settimane fa e lo ritrae in uno studio televisivo con Tom Hanks e Kelly Ripa.

MICHAEL BUBLÉ, IL FIGLIO NOAH STA GUARITO DAL CANCRO AL FEGATO: LE CONDIZIONI DEL PICCOLO E LA PRECISAZIONE DELLA ZIA - Le parole dette da zia Luisana durante la trasmissione tv argentina Nosotros a la mañana hanno già fatto il giro del mondo e la notizia della guarigione del piccolo Noah, figlio di Michael Bublè, ha riempito di gioia i numerosi fans del cantante. Il piccolo Noah aveva trascorso le vacanze natalizie fuori dall'ospedale grazie alle sue buone condizioni di salute e ora tutta la famiglia si trova a Los Angeles dove il piccolo continua a sottoporsi alla chemioterapia. La zia Daniela Lopilato ha poi usato Twitter per fare una precisazione che conferma indirettamente la notizia: “Non usate il mio nome sui giornali con notizie o dettagli che non ho dato. Noah sta bene e i genitori parleranno quando lo riterranno opportuno”. Clicca qui per vedere il tweet.

