ONE DIRECTION, COME SOLISTI NON HANNO SPERANZA? (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Gli One Direction sono probabilmente la boy band che ha avuto più successo in assoluto negli ultimi anni: usciti da X Factor, e creati lì come gruppo, per anni hanno funzionato estremamente bene, scalando le vette delle classifiche, facendo soldi a palate (sono tra i musicisti più ricchi secondo la classifica stilata da Forbes) ed entrando nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Poi si sono sciolti, e tutti ancora ne parlano: ma cosa hanno fatto fino a ora gli One Direction? Come solisti non hanno avuto molta fortuna: nessuno di loro è riuscito a sfondare nella carriera da solista, e nessuno di loro è riuscito a creare un disco completo. L'unico che ha una giustificazione è Harry Stiles, che ha cambiato completamente ambiente di lavoro entrando nel mondo del cinema. Ha appena finito di girare Dunkirk, un film diretto e prodotto da Christopher Nolan.

ONE DIRECTION, COME SOLISTI NON HANNO SPERANZA? SOLO ZAYN MALIK CE L'HA FATTA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Tra tutti gli ex membri degli One Direction, l'unico ad aver fatto un album intero e ad aver dominato le classifiche è stato il primo fuoriuscito dal gruppo, ossia Zayn Malik. L'ex One Direction ha voluto immediatamente distanziarsi non solo dalla musica che faceva con il gruppo, ma anche dai suoi vecchi amici. Anche se, secondo le dichiarazioni che ha rilasciato subito dopo aver lasciato la band, non sembra avessero un buon rapporto. Insomma, cosa hanno intenzione di fare Liam Payne, Niall Horan e Louis Tomlinson (Harry Stiles non lo mettiamo nell'elenco perché sta tentando una carriera nel mondo del cinema)? Due di loro si stanno godendo la paternità e le loro fidanzate, l'altro sembra un po' alla ricerca del suo posto del mondo. L'unico che sembra ad aver aperte adesso le porte del successo è Zayn Malik che oltretutto è fidanzato con una delle top model più richieste del momento, Gigi Hadid.

