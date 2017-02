Pizza Kebab / Ghali, online il nuovo singolo: ecco come ascoltarlo in attesa del video

PIZZA KEBAB, ONLINE IL NUOVO SINGOLO DI GHALI (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Pizza Kebab è il nuovo singolo di Ghali, rapper milanese che già qualche giorno fa aveva fatto uscire un teaser della canzone su YouTube: seduto intorno al tavolo con gli amici a mangiare una pizza, prima di iniziare a rappare e dare un assaggio del suo nuovo testo. Pizza Kebab è andato online a mezzanotte su Spotify, ed è proprio sul programma musicale che è possibile ascoltare gratuitamente il nuovo singolo di Ghali. A quando un album? Il rapper ci sta ancora lavorando, ma forse riuscirà a vedere la luce già nei prossimi mesi. "Gentili passeggeri, da questo momento è possibile usare i vostri dispositivi portatili e Spotify. Vi preghiamo di allacciare le vostre cinture, tra 20 minuti atterreremo su Namecc", ha scritto Ghali sulla sua pagina Facebook ufficiale per annunciare l'uscita del nuovo album. Namecc è ovviamente un riferimento a Dragon Ball, dato che in Pizza Kebab ci sono molti riferimenti ai cartoni animati.

PIZZA KEBAB, GHALI, ECCO LA CARRIERA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Chi è Ghali? Sono in molti a non conoscerlo, ma in realtà il rapper classe 1993 calca la scena musicale ormai da qualche anno. Nato a Milano da genitori tunisini, inizia a interessarsi presto al mondo della musica, e fonda così il suo primo gruppo, Troupe D'Elite. Viene notato da Fedez, che inizia a collaborare con lui, ma le sue prime canzoni non riscuotono il successo sperato. Solo quando viene notato dal produttore Charlie Charles inizia ad avere più popolarità e dal 2015 le cose per Ghali cambiano, soprattutto per l'avvio di una carriera da solista. Viene arrestato per motivi mai chiariti in Tunisia durante le riprese del videoclip "Mamma", canzone che voleva rendere omaggio alle sue origini: per lui è comunque il periodo della svolta, e i suoi video iniziano ad avere milioni di visualizzazioni su YouTube. Come ha scoperto l'amore per il rap? Guardando 8mile, film ispirato alla vita di Eminem.

