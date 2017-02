Dream Theather 2017/ Concerto a Milano: Images, Words & Beyond Tour, la band canta 25 anni di carriera (oggi, 4 febbraio 2017)

DREAM THEATHER 2017, CONCERTO A MILANO: IMAGES, WORDS & BEYOND TOUR, LA BAND FESTEGGIA 25 ANNI DI CARRIERA - Tornano in Italia per tre date i Dream Theather, che questa sera suoneranno a Milano al Mediolanum forum di Assago: Images, Words & Beyond Tour, questo è il nome dato dalla band alla loro serie di spettacoli che ripropongono quest'anno in giro per il mondo. "Images and Words" perché è l'album che ha portato al successo i Dream Theather - e infatti lo riproporranno per intero nella seconda parte del concerto di stasera - mentre "Beyond" sta a indicare tutti i loro maggiori successi che canteranno nella prima parte dello show. Un'appuntamento imperdibile quello di stasera, che i Dream Theather hanno organizzato per festeggiare 25 anni di onorata carriera. Le porte al Forum Mediolanum di Assago si aprono alle 18.30, mentre il concerto inizia alle 20.30. Per l'ascolto dei Dream Theather non sono previsti posti in piedi (niente ressa sotto il palco quindi), ma solo sedute, anche nel parterre (cosa che ha fatto storcere il naso a qualche fan).

DREAM THEATHER 2017, CONCERTO A MILANO: IMAGES, WORDS & BEYOND TOUR, LA BAND FESTEGGIA 25 ANNI DI CARRIERA. LA STORIA DI PULL ME UNDER - I Dream Theather questa sera a Milano proporranno tutto il loro album più famoso, Images and Words, che viene aperto dalla storica traccia Pull me under. La canzone ebbe un successo senza precedente, cosa che la band non si sarebbe mai aspettata, pensando di aver creato un brano fuori dal comunque e che non sarebbe interessato al grande pubblico (soprattutto per la durata di otto minuti). "Per noi Pull me under era solo un buon brano di progressive metal - ha detto John Petrucci in un'intervista al Corriere della Sera - Un po’ tutto l’album, però, era altro rispetto ai tradizionali standard commerciali. E quando cominciammo con i concerti, Pull me under divenne subito il pezzo più richiesto. Fummo costretti a girare precipitosamente il video del brano sul palco di un club, in una delle tante tappe del tour, perché ce lo richiedevano da tutte le parti". I Dream Theather hanno iniziato a suonare tra il 1985 e il 1987: il gruppo è stato fondato a Boston da John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy.

