ED SHEERAN TOUR 2017/ Concerto Torino: Ticketone, ‘vendita sospetta’ e 300 biglietti bloccati (oggi, 4 febbraio)

ED SHEERAN TOUR 2017, BIGLIETTI CONCERTO TORINO: 300 TAGLIANDI BLOCCATI DA TICKETONE (OGGI, 4 FEBBRAIO) - Sospetti di secondary ticketing anche per l'Ed Sheeran Tour 2017: il concerto del cantante inglese si terrà in Italia in due date, il 16 e 17 marzo al Palalpitour di Torino. I biglietti messi in vendita su Ticketone lo scorso 2 febbraio sono andati sold out in pochi minuti. Inizialmente era prevista la sola data del 17 marzo e i tagliandi in vendita dalle 11 di giovedì scorso sono subito andati a ruba. Poi nel corso della giornata è stata aggiunta a sorpresa una seconda data, il giorno precedente quella già fissata, cioè il 16 marzo: i biglietti sono stati messi in vendita dalle 17 e anche in questo caso sono andati subito sold out. Dopo è scattato il secondary ticketing ma c'è stato il dubbio per quanto riguarda alcune rivendite per l'Ed Sheeran Tour 2017. E Live Nation e Ticketone hanno annunciato che, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, cento ordini 'sospetti' sono cancellati, per un totale di 300 biglietti rimessi in vendita. Live Nation e Ticketone, spiegano che per i concerti di Torino di Ed Sheeran del 16 e 17 marzo sono andati esauriti i 21.300 biglietti disponibili distribuiti attraverso la piattaforma di Ticketone, unico circuito ufficiale di vendita, e che non è stata rilevata la presenza di bots, cioè i sistemi per rastrellare grandi quantità di biglietti che poi vengono rivenduti a prezzo maggiorato. In ogni caso Ticketone ha cancellato circa 100 ordini 'sospetti' per un totale di 300 biglietti che sarebbero potuti finire sulle piattaforme di secondary ticketing. Per l'Ed Sheeran Tour 2017 Ticketone invita i fans a non acquistare i biglietti da siti di secondary market, anche perché potrebbero essere falsi o non validi per l'ingresso al concerto.

