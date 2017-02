EMMA MARRONE/ News: diretta sui social con Elodie per annunciare un cambio di look, video (oggi, 4 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: DIRETTA SUI SOCIAL CON ELODIE PER ANNUNCIARE UN CAMBIO DI LOOK, VIDEO - Emma Marrone sembra odiare e amare i social, un po’ come tutti. La cantante salentina si lamenta infatti dell’invidia che serpeggia su questi canali ma li utilizza continuamente questi strumenti di comunicazione per interagire con i fans. Nelle ultime ore Emma ha lanciato diverse frecciatine attraverso i social ma proprio usando uno di questi, Instagram, ha voluto fare una chiacchierata con i suoi ammiratori. Insieme a lei c’erano anche la sua manager Francesca Sgualdrini ed Elodie Di Patrizi, che parteciperà tra poco al Festival di Sanremo proprio con un brano (Tutta colpa mia) scritto dalla cantante salentina. Su una fanpage di Emma ed Elodie (Ivi Brown) troviamo il video della diretta diviso in due parte. In uno di questi Emma annuncia un cambio di look, anche se non suo: la cantante salentina ha voluto infatti annunciare a tutti che Francesca Sgualdrini avrebbe presto cambiato colore dei capelli, passando al grigio, anche se il tenore scherzoso dell’annuncio ha lasciato i fans nel dubbio se si trattasse di una burla oppure no. Clicca qui per vedere il video.

EMMA MARRONE, NEWS: GLI AUGURI AD ELODIE PER IL FESTIVAL DI SANREMO - Mancano ormai pochissimi giorni al Festival di Sanremo 2017 e anche se Emma Marrone non sarà sul palco parteciperà “indirettamente” attraverso “Tutta colpa mia”, la canzone da lei scritta per Elodie Di Patrizi. La produttrice di quest’ultima è proprio la cantante salentina, che dopo essere stata la sua caposquadra ad Amici di Maria De Filippi ha voluto prenderla sotto la sua ala protettrice. Elodie non poteva chiedere di meglio per la sua carriera e ora non le resta che cogliere una grande opportunità, quella di salire sul palco dell’Ariston. Nel corso della diretta su Instagram Emma ha voluto augurarle buona fortuna: ”Sono contenta per elodie, la sostengo nel mio piccolo, spero che canti bene a Sanremo perché i cantanti quello fanno…devono cantare bene per tutti”. La Marrone si è poi rivolta ai fans: “Vi mando un bacio e non mi stressate più per le dirette perché quando ho qualcosa di veramente importante da dire farò una diretta. In questo momento sto raccogliendo le idee”. Clicca qui per vedere il video.

