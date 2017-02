FEDEZ/ News: si sposa con Chiara Ferragni? Pronto a volare negli States per "dire sì"? (oggi, 4 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER VOLA NEGLI STATES PER SPOSARE CHIARA FERRAGNI? (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Prosegue a gonfie vele la carriera musicale di Fedez, che con il suo nuovo album “Comunisti col Rolex” continua a registrare un successo dopo l’altro. Ma negli ultimi giorni, secondo alcune indiscrezioni rilasciate di recente da Alberto Dandolo, il rapper potrebbe essere in procinto di fare il passo successivo in amore e convolare a giuste nozze con la sua fidanzata Chiara Ferragni, una notizia che se fosse confermata manderebbe su di giri tutti i fan che ormai da mesi seguono con attenzione ogni aggiornamento della coppia sui social. Il giornalista di Dagospia ha inoltre rivelato che Fedez, in questi giorni, è ai ferri corti con la sua casa discografica e tutto perché, secondo i bene informati, continuerebbe a mettere in secondo piano i numerosi impegni legati alla promozione del suo nuovo disco. Il motivo di tanto disinteresse? Dare priorità a un misterioso viaggio negli Stati Uniti, dove il rapper vorrebbe recarsi al più presto in compagnia della sua amata Chiara Ferragni. Potrebbe essere l'improvviso viaggio a New York l’occasione giusta per dire sì alla sua amata fashion blogger? Nessuna dichiarazione, per il momento, da parte dei protagonisti di questa storia, che continuano a vivere con grande serenità la loro storia d'amore.

