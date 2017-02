JUSTIN BIEBER, NUOVO SPOT PER IL SUPER BOWL 2017 (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Scommettiamo che così Justin Bieber non l'avete mai visto: il cantante canadese appare infatti in uno spot che sarà trasmesso durante il Super Bowl 2017 che si terrà domenica 5 febbraio. Justin è il testimonial di T mobile e il suo nome di va ad affiancare a quello di altre star come Lady Gaga, che si esibirà durante l'intervallo dell'evento più atteso dell'anno a cui ogni volta partecipano centinata di celebrità. Cosa fa Justin Bieber durante lo spot? La popstar sarà "un esperto di celebrazioni" e, insieme a Rob Gronkowski e Terrell Owens (il primo è il giocatore dei New England Patriot, l'altro ha vinto sei volte il Probowl) ripercorre la storia dei festeggiamenti per il touchdown. Ma, la cosa diventente, è che tramite la pubblicità di questo spot Justin Bieber propone un gioco ai suoi fan: usando l'hashtag #UnlimitedMoves devono postare sui social dei video in cui fanno vedere come ballano. I migliori saranno condivisi da Justin Bieber! Clicca qui per vedere il video.

JUSTIN BIEBER, NUOVO SPOT PER IL SUPER BOWL 2017 E LA RINUNCIA AI GRAMMY (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Nonostante l'iniziativa carina del Super Bowl 2017, Justin Bieber è tornato di nuovo al centro delle polemiche qualche giorno fa - che cosa strana! - in occasione del fatto di aver disertato i Grammy Awards 2017, dove aveva ricevuto ben quattro nominations. Insieme a lui non si sono presentati anche Kanye West (che però non è insolito a comportamenti sopra le righe) e Drake, nuovo fidanzato di Jennifer Lopez. La motivazione? Sarebbe uno show per vecchi. Secondo quando riportato da Tmz, i tre si sarebbero opposti al fatto che i Grammy Awards 2017 non danno abbastanza nomination - e soprattutto premi - a talenti giovani, soprattutto se hanno origini africane. Questo è il motivo per cui Justin Bieber non si sarebbe fatto vedere alla cerimonia, anche se non si è ancora espresso nel merito. Oppure, come dicono molti, voleva evitare di incontrare a tutti i costi Selena Gomes e The Weeknd?

