SANREMO 2017/ Le 20 canzoni che hanno fatto grande il Festival (seconda parte)

SANREMO 2017 LE CANZONI CHE HANNO FATTO GRANDE IL FESTIVAL - In occasione dell'ormai prossimo Festival di Sanremo, abbiamo compilato la lista delle venti canzoni che secondo noi ne hanno segnato la storia. Ecco la seconda parte dello speciale, la prima la trovate qui: i primi dieci brani.

POSIZIONE NR 10

1978, Gianna, Rino Gaetano

Il surrealismo al potere

Vestito con un frac, una bombetta in testa, medaglie appuntate sul petto e scarpe da ginnastica, Rino Gaetano appare a Sanremo e celebra la nascita del surrealismo leggero, figura artistica che lui ha incarnato per i (purtroppo) pochi anni della sua magnetica carriera. Magari Gianna non è la sua canzone più travolgente (per dire: Aida è un capolavoro e sovrasta implacabilmente la canzone sanremese) ma con questa sua finta-goliardia Rino Gaetano libera un arcobaleno di rime e sottintesi che fortunatamente ha scosso di follia anche l'Ariston. Avesse avuto il tempo di incrociarsi con Elio e le Storie Tese (stepitosi qualche anno dopo con La terra dei cachi) chissà cosa sarebbe accaduto....

POSIZIONE NR. 9

1991 – La fotografia, Enzo Jannacci

L'emozione delle storie

Nessuno come il cantautore milanese ha raccontato storie così autentiche, reali e commoventi attraverso le canzoni. Immagini indelebili (“così adesso che è finito tutto e sono andati via/ e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia/ no io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via/ quel segno del gesso di quel corpo che han portato via”), classica alternanza tra dramma e ironia, phatos da brividi. Quando Jannacci (che si piazza undicesimo) a Sanremo ha cantato la storia del ragazzino assassinato sul marciapiede davanti agli occhi del padre malavitoso, si è capito che il punto di massima profondità dello scandaglio della canzone era ormai raggiunto. Il resto – inevitabilmente – è una conseguenza: chi ce la fa lo insegue. Gli altri si dedicano alle briciole.

POSIZIONE NR 8

1993, Ave Maria, Renato Zero

La credibilità del teatrante

Teatro puro, questa è la presenza di Renato Zero sul palco. Gestualità, mimica, partecipazione, drammatizzazione, tensione dei muscoli facciali, movimento della mani: il cantautore romano a Sanremo partecipa tre volte, sempre con successo incontenibile. Ma con questa preghiera popolare (“Rei, di questa cieca ignoranza/ Rei, del vuoto di una presenza/ Vuoi illuminarci, Maria?”) Renato ha dominato scena e futuro. Tutti hanno imparato da lui e da questa sua partecipazione, soprattutto nell'epoca dei sentimenti rappresentati davanti alle telecamere. Con la differenza che Renato Zero è credibile. Gli altri, chissà...

POSIZIONE NR. 7

1971 – 4 marzo 1943, Lucio Dalla

Al vertice della canzone d'autore

Una delle più note canzoni della stagione d'oro del cantautorato italiano “nasce” proprio sul palco del Festival. Frutto di compromessi incrociati (cambiamento di titolo, che era in originale Gesù Bambino, e modifica della strofe: “per i ladri e le puttane” diviene “per la gente del porto”), la canzone prende la data di nascita dell'autore bolognese, anche se il testo non è per nulla autobiografico. Per lui rimarrà una canzone simbolica e per tutti rimane una lezione di arte pura, senza intellettualismi ne fastidi. L'anno successivo Lucio Dalla torna al Festival, con lo stesso basco in testa, ed interpreta Piazza Grande con tre chitarre acustiche ed un mandolino in scena. Tripudio.

POSIZIONE NR. 6

1989 – Almeno tu nell'universo, Mia Martini