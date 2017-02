BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017 / Modena Park, concerto: El Pais celebra il record europeo del rocker, quello assoluto è degli A-Ha

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: EL PAIS CELEBRA IL RECORD EUROPEO DEL ROCKER, QUELLO ASSOLUTO È DEGLI A-HA (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Il boom di vendite di biglietti per il concerto al Modena Park di Vasco Rossi è diventato un caso internazionale: se ne parla, infatti, anche in Spagna, dove è grande lo stupore per i numeri fatti registrare dal rocker di Zocca. Dell'evento ha parlato il quotidiano El Pais, che lo ha definito come "il più grande concerto della storia dell'Europa". I 180mila biglietti venduti per il concerto del primo luglio hanno infranto il record del Vecchio Continente. La sezione culturale del quotidiano iberico ha dedicato un articolo al concerto al Modena Park di Vasco Rossi: «El rockero italiano Vasco Rossi dará el mayor concierto de la historia de Europa» il titolo scelto dalla redazione di El Pais, che ha presentato l'evento come il concerto più partecipato del Vecchio Continente. I dati delle vendite, però, sono destinati a crescere, visto che verranno messi a disposizione nuovi lotti di biglietti per i fan di Vasco Rossi.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: EL PAIS CELEBRA IL RECORD EUROPEO DEL ROCKER, QUELLO ASSOLUTO È DEGLI A-HA (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Sono oltre 180mila i biglietti venduti per il concerto di Vasco Rossi al Modena Park del primo luglio 2017. Record assoluto in Europa, ma sono pochi a livello mondiale ad aver fatto meglio del rocker. Al primo posto ci sono gli A-Ha, che nel 1991 hanno suonato nello stadio Maracanà di Rio de Janeiro: il pubblico in quell'occasione era di 198mila persone paganti. Al secondo posto c'è Tina Turner, che ha cantato nel 1988 davanti a 188mila persone, segue all'ultimo posto del podio Sir Paul McCartney, che nel 1990 ha venduto per una sola tappa 185mila biglietti. Per quanto riguarda, invece, solo l'Italia, Vasco Rossi con i suoi 180mila biglietti venduti ha spazzato via il record di Luciano Ligabue, che a Campovolo nel 2005 suonò davanti a 165mila persone. Ancor meno biglietti hanno venduto gli U2 nel 1997 per il concerto che si tenne nella stessa area: radunarono "solo" 147mila persone. Un capitolo a parte meritano gli eventi "estesi": gli Oasis nel 1996 attirarono 250mila persone in due serate, mentre Robbie Williams 122mila per tre giorni consecutivi.

© Riproduzione Riservata.