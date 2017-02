EMMA MARRONE, NEWS: LA PETIZIONE DI GIANMARCO VALENZA (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) – Mentre il mondo della musica italiana ma non solo, è in attesa della 67^ edizione del Festival di Sanremo condotto dal duo Carlo Conti – Maria De Filippi, quello del gossip continua a dare una certa attenzione alle presunte vicende amorose della cantante di origini salentine Emma Marrone. Per la giovane ma già consumata interprete nei giorni scorsi le era stato affibbiato un presunto flirt con il cantante Ermal Meta smentito da quest’ultimo con un post pubblicato dalla propria pagina facebook. Ora sembra essere la volta dell’ex tronista Gianmarco Valenza. Il volto noto della trasmissione Uomini e Donne non ha mai nascosto di avere un debole per Emma Marrone e per coronare questo suo sogno d’amore ha deciso di chiedere aiuto al popolo del web ed in particolare ai propri followers che lo seguono con costanza sui social network. Nello specifico fra il serio ed il divertito, Valenza ha chiesto ai fans di sottoscrivere una petizione per convincere Emma Marrone ad accettare un suo invito a cena. L’iniziativa è abbastanza lodevole anche se sembra difficile che la cantante possa accettare un invito di dominio pubblico vista la sua tendenza ad essere riservata sulle vicende della propria vita privata.

