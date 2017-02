GROUND UP MUSIC FESTIVAL/ Miami, la fester del leader degli Snarky Puppy

Dal 10 al 12 di febbraio si svolgerà a Miami l’annuale Festival della Groud Up, l’etichetta indipendente americana, nota ai più per aver prodotto e pubblicato gli album degli Snarky Puppy.

E’ stato proprio Michael League, leader del gruppo americano a fondarla nel 2007 quando la band era praticamente sconosciuta ed non aveva appeal per le major. Il progetto visionario di League era quello di sostenere la sua band e promuovere buona musica positiva che infrangesse barriere di generi, lingue e geografia con la convinzione che la musica possa beneficamente influenzare emozioni comportamenti e, occasionalmente, la morale.

Un nobile intento specie in tempi come questi dove siamo sopraffatti da immondizia musicale. I risultati raggiunti hanno dell’incredibile, basti pensare al successo degli Snarky Puppy con centinaia di concerti in tutto il mondo, due Grammy vinti, la recente nomination per l’ultimo album CULCHA VULCHA, le due vittorie consecutive nel referendum di Down Beat come miglior gruppo jazz, scalzando nomi sacri come Pat Metheny. La band ha sempre perseguito fini sociali, facendo beneficienza con gli introiti di alcuni album, tenendo clinics e seminari, anche per far conoscere il loro approccio alla musica. Disponibilità a fine concerti, semplicità, piedi bene in terra e ego tenuto a bada. Fior di musicisti, alcuni dei quali talenti assoluti, hanno consentito agli Snarky Puppy di raggiungere vette artistiche impensabili, guadagnando rispetto ed ammirazione da tutta la comunità jazz.

L’abile leadership di Michael League è stata determinante, il bassista infatti, fa ruotare periodicamente i componenti della band scegliendo a seconda dei tour tra i tre chitarristi , tre batteristi, cinque tastieristi, tre percussionisti e sei della sezione fiati in modo da poter sempre contare sul massimo risultato. Tutto ciò ha consentito a ciascuno componente di sviluppare anche un proprio percorso musicale spesso culminato con cd realizzati dalla Ground UP. Ecco gli album usciti a firma del pianista Bill Laurance (FLINT, SWIFT, AFTERSUN) incluso l’ultimo ed entusiasmante LIVE AT UNION CHAPEL nel quali suonano oltre a Michael League, altri componenti degli Snarky come Robert Sput Searight. A cascata altri progetti: il gruppo Forq guidato da League con a fianco il talentuoso chitarrista Chris McQueen o Banda Magda guidata dalla funambolica cantante greca Magda Gimmnoku (in tour in Italia ad Aprile).

Nel FAMILY DINNER VOL.2 gli Snarky Puppy hanno riarrangiato brani ed accompagnato musicisti di genere ed etnie diverse, il tutto rigorosamente dal vivo come documentato nel cd/dvd; indimenticabili fra le tante la performance di David Crosby, oltre alla splendida Sing of The Moon interpretata dal Laura Mvula e Michelle Willis, le cui voci ci hanno riportato alla mente la straordinaria Grace Slick.