Calendario Concerti / The Temper Trap, Bastille, Eugenio Bennato e molti altri (dal 6 al 12 febbraio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 6 AL 12 FEBBRAIO 2017: THE TEMPER TRAP, BASTILLE, EUGENIO BENNATO - Scopriamo insieme tutti i concerti italiana della settimana che andrà dal 6 al 12 febbraio 2017. Saranno sette giorni ricchi di spunti di interesse, col pubblico già pronto a seguire i propri beniamini in giro per lo Stivale. Partiamo subito con una band australiana che fa dell'alternative rock il suo vero credo. Stiamo parlando dei The Temper Trap, reduci dal loro ultimo disco Thick as Thieves e pronti a portare avanti il loro tour globale. Le prossime date italiane sono state fissate per lunedì 6 febbraio al Teatro Quirinetta di Roma e martedì 7 al New Age Club di Roncade (Treviso). Ancora spazio a ritmi di respiro internazionale con gli A Day to Remember. Il gruppo pop punk formatosi in Florida nel 2003 sta proseguendo il suo tour Band Vibrations Right Now e si esibirà in Italia martedì 7 all'Alcatraz di Milano, prima di dirigersi verso Svizzera, Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi.

L'alternative rock britannico sarà invece rappresentato dai Bastille, a loro volta pronti a vivere una serata di pure emozioni. Il gruppo londinese canterà martedì 7 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per poi replicare in Austria, Svizzera, Ucraina e paesi baltici. Spettacolo tutto italiano mercoledì 8 al Teatro Splendor di Aosta. Protagonista assoluto sarà il cantautore romano Niccolò Fabi, tornato in auge lo scorso anno grazie al lancio del nuovo album Una somma di piccole cose e capace di raccogliere grandi consensi in giro per l'Italia col relativo tour. Da non perdere neanche la prossima data della fortunata tournée di Eugenio Bennato. L'artista partenopeo, il cui ultimo disco Canzoni di contrabbando risale al 2015, sarà in scena giovedì 9 alla Sala Agricantus di Palermo. Saranno due ore di grande musica, con sonorità folk di assoluto livello. Ancora alternative rock, stavolta tutto italiano, grazie ai Marlene Kuntz. Il quartetto di Cuneo si esibirà giovedì 9 al Teatro Quirinetta di Roma, riproponendosi al suo pubblico affezionato venerdì 10 allo SMAV di Santa Maria a Vico (Caserta) e sabato 11 al FAQ Live Music Club di Grosseto.

Non poteva mancare il rap all'italiana. Protagonisti di questa settimana sono i salentini Boom Da Bash, che mescolano l'hip hop con il reggae dando vita a sonorità alquanto originali per il panorama nostrano. Per scoprirli, appuntamento sabato 11 al Mamamia di Senigallia (Ancona). Infine, domenica 12 al Circolo Magnolia di Segrate si esibirà uno dei talenti più cristallini della musica d'autore italiana. Stiamo parlando di Carmen Consoli, reduce dal fortunato duetto con Tiziano Ferro in Il conforto e pronta ad apparire sul teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival.

br/>© Riproduzione Riservata.