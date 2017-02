EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE SI RILASSA PRIMA DEL FESTIVAL DI SANREMO E LEGGE PAOLO SORRENTINO, FOTO (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Momenti di relax per Emma Marrone: a breve, domani martedì 7 febbraio 2017, la pupilla della salentina - Elodie Di Patrizi - salirà sul palco del Festival di Sanremo 2017 per la sua prima esperienza in gara alla kermesse musicale. Emma ha conosciuto Elodie durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e da quel momento le due artiste non si sono mai perse di vista: di certo, la cantante non la lascerà sola durante questa grande occasione ed esperienza. Negli ultimi giorni, però, non sono mancati degli attimi da dedicare a se stessa per la Brownie, che è intervenuta su Instagram con uno scatto piuttosto eloquente. La salentina ha infatti pubblicato una fotografia di un cappuccino appoggiato sul tavolo, con al fianco un libro di Paolo Sorrentino, “Hanno tutti ragione”. Buone letture per Emma, che ha immediatamente raccolto l’entusiasmo dei fans portando a casa quasi 30mila like. L’artista pugliese avrà immagazzinato la carica giusta?

