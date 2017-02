FEDEZ / News: insieme a J-Ax a Genova per la promozione di "Comunisti col Rolex" (oggi, 6 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER OGGI A GENOVA PER PROMUOVERE IL SUO ALBUM (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Prosegue senza sosta il rande successo di “Comunisti col Rolex” e di Fedez, che assieme al suo partner musicale J-Ax continua a presenziare agli eventi legato alla presentazione del suo disco. Dopo il bagno di folla registrato al Romagna Shopping Valley di Savignano, i due rapper sono attesi oggi, lunedì 6 febbraio, presso La Feltrinelli di Via Ceccardi a Genova, dove di certo sarà replicato il successo degli ultimi appuntamenti. Fedez, impegnato nella sua attività promozionale, in questi giorni è costretto a fare i conti con la distanza che lo divide da Chiara Ferragni, che attualmente si trova a Los Angeles, così come rivelano gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo ufficiale di Instagram. La blogger, infatti, si trova in California assieme alla grande famiglia che ogni giorno si occupa del suo blog, ma negli ultimi aggiornamenti non ha fatto mancare il suo costante pensiero al rapper, in attesa di tornare al suo fianco. Saranno confermate le voci su un loro imminente matrimonio? Sui social tutto tace, eppure c’è chi è pronto a giurare che la coppia sta già pensando al grande passo.

