ALESSANDRA AMOROSO/ News, la cantante salentina si conferma una star: nuovo record raggiunto (Oggi, 7 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: NUOVO RECORD PER LA CANTANTE SALENTINA – Alessandra Amoroso è sempre più amata dal pubblico italiano. La cantante salentina, dopo il successo ottenuto con la vittoria ad Amici di Maria De Filippi è entrata di diritto nelle stelle della musica italiana. Merito delle sue canzoni che emozionano i fans ormai da anni. Dopo il successo ottenuto prima con l’album Vivere a colori e poi con il tour, in questi giorni, Alessandra Amoroso ha portato a casa un altro record. Il video del suo ultimo singolo, “Piccole Cose”, pubblicato sulla piattaforma Vevo lo scorso 20 gennaio ha registrato il record di visualizzazione nelle prime ventiquattro ore per un artista italiano. Inoltre è entrato subito nella Top 10 delle canzoni più ascoltate su diverse piattaforme musicali. Non si arresta dunque, il successo di Alessandra Amoroso a cui Fox Life ha deciso di dedicare un’intera serata. Anche la vita privata procede a gonfie vele. Felicemente fidanzata con Stefano Settepani, uno degli autori di Amici finito recentemente nel mirino di Valerio Scanu che l’ha accusato di essere presuntuoso e arrogante dopo uno scontro con un cantante della scuola, Riccardo Marcuzzo, Alessandra Amoroso non nasconde la voglia di convolare a nozze e di diventare mamma. Dopo un anno molto intenso dal punto di vista professionale, il 2017 potrebbe regalare alla cantante salentina la gioia più grande, sentimentalmente parlando.

