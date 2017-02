ANALISI/ Testo canzone di Fabrizio Moro "Portami via", il testo in gara commentato, Festival di Sanremo 2017

SANREMO 2017, "PORTAMI VIA" IL TESTO COMMENTATO DI FABRIZIO MORO - Una carriera ventennale alle spalle costellata di invidiabili successi, tra i quali la vittoria a Sanremo 2007 nella categoria Giovani e il terzo posto l'anno successivo tra i Big. Potrebbe essere una edizione importante per Fabrizio Moro questa del 2017, dove cercare di arrivare in cima a quel podio che senz'altro meriterebbe, non fosse altro per il duro e cospicuo lavoro fatto fino a oggi nella scena della musica italiana. Il brano che porta in concorso, scritto da lui insieme a R. Cardelli, si intitola Portami via ed è una sentita dichiarazione del bisogno di una compagnia nella vita, una donna che sia in grado di farci uscire dalle nostre piccole miserie e tanti errori, perché da soli non ce la facciamo davanti a una realtà che a volte sembra sormontarci: "Tu portami via Dalle ostilità dei giorni che verranno Dai riflessi del passato perché torneranno Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l’ipocondria" è l'inizio del pezzo. E' una lunga e dura battaglia costellata dalla propria debolezza e dalle insidie del mondo: "Tu portami via Quando torna la paura e non so più reagire Dai rimorsi degli errori che continuo a fare Mentre lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro a una bugia Tu portami via Se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani

Se fra tante vie d’uscita mi domando quella giusta chissà dov’è Chissà dov’è". Alla fine però si pare uno spiraglio, grazie a lei: "Tu sai comprendere Questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà Da qui all’eternità tu non ti arrendere Portami via dai momenti Da questi anni violenti Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia Amore mio portami via". Basterà questa persona a risolvere il dramma della vita? Purtroppo come testimoniano tante canzoni anche di questo Sanremo, spesso non basta un grande amore, la possibilità che questo finisca è sempre dietro l'angolo. E allora chi o cosa ci porterà via?

