CONCERTO ED SHEERAN 2017/ Torino: dopo Ticketone, rivendita biglietti su Twickets (oggi, 7 febbraio)

ED SHEERAN TOUR 2017, BIGLIETTI CONCERTO TORINO: RIVENDITA AFFIDATA A TWICKETS (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Non si placano le polemiche sui biglietti del concerto di Ed Sheeran a Torino. L'Ed Sheeran Tour 2017 farà tappa in Italia il 16 e 17 marzo al Palalpitour. I biglietti che sono stati messi in vendita su Ticketone lo scorso 2 febbraio sono andati sold out in pochissimo tempo. LiveNation e TicketOne hanno fatto sapere, come riporta l'agenzia di stampao Dire, che al momento dell’apertura, “sono stati venduti 21.300 biglietti in pochi minuti, ma la domanda è stata almeno 20 superiore all’offerta”. Poi contro il secondary ticketing lo staff di Ed Sheeran ha deciso di affidare la rivendita dei biglietti a Twickets. “Ci opponiamo alle pratiche non etiche che si verificano sul mercato secondario. Abbiamo notificato a tutti i nostri partner, siano essi promoter, sale da concerto o società di rivendita sul mercato primario, le modalità secondo le quali desidereremmo vengano venduti i biglietti per i nostri spettacoli, cioè direttamente ai fan”, hanno scritto in un comunicato. Poi l'invito ai fans a non usufruire dei siti di secondary ticketing: “Abbiamo stretto una partnership con Twickets, che permette al pubblico di rivendere eticamente i biglietti, al massimo al prezzo originale imposto dagli organizzatori: incoraggiamo i fan a utilizzare quella come piattaforma per rivendere, eventualmente, i biglietti acquistati”, hanno aggiunto.

ED SHEERAN TOUR 2017, BIGLIETTI CONCERTO TORINO: IL NUOVO ALBUM (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Ed Sheeran, all'anagrafe Edward Christopher Sheeran è un cantautore britannico: il prossimo 17 febbraio compirà 27 anni. Il cantautore ha raggiunto la fama internazionale con il suo album + che è stato un enorme successo in tutto il mondo ma soprattutto nel Regno Unito, dove è stato certificato sette volte disco di platino ed è rimasto per oltre 200 settimane nella Official Albums Chart. Il suo quarto album, X, ha superato il successo del precedente, rimanendo 13 settimane di fila al primo posto nel Regno Unito e debuttando direttamente al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti. Ed Sheeran è stato inoltre nominato a sei Grammy Awards e a otto BRIT Awards (dei quali 4 vinti). Il prossimo album si intitolerà ÷ e sarà pubblicato il prossimo 3 marzo 2017. Il nuovo lavoro è stato annunciato da Ed Sheeran lo scorso 1° gennaio su Twitter: il cantante ha fatto sapere ai fans che stava per pubblicare nuova musica e infatti il 6 gennaio sono usciti i singoli Castle on the Hill e Shape of You. A fine dicembre 2015 Ed Sheeran si era preso una pausa dalle scene musicali, pausa durata quasi un anno: ora il cantante è pronto per il suo nuovo tour che farà tappa anche in Italia con il concerto di Torino.

© Riproduzione Riservata.