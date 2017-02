CONCERTO VASCO ROSSI 2017 BIGLIETTI / Modena Park: oggi è il compleanno del Blasco, i fan lo omaggiano a Zocca (7 febbraio)

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, CONCERTO: OGGI È IL COMPLEANNO DEL BLASCO (7 FEBBRAIO 2017) - Un anno di festeggiamenti per Vasco Rossi e i suoi fan: oggi, 7 febbraio 2017, è infatti il compleanno del Blasco, che in questa data compie 65 anni. L'attesa dei suoi sostenitori, però, è tutta per un altro anniversario: quello dei 40 anni di carriera, che verranno celebrati l'1 luglio al concerto al Modena Park e per cui i biglietti sono già andati tutti esauriti. Ma come festeggerà il suo compleanno Vasco Rossi? Probabilmente mangerà una fetta di torta in famiglia e con pochi amici, consapevole che se organizzasse una festa pubblica intaserebbe il traffico sulle autostrade di tutta Italia. Ma c'è chi, nei giorni scorsi, ha pensato bene di onorarlo alla propria maniera, radunandosi al Bip Bap di Zocca, il locale di Zocca dove il rocker mosse i suoi primi passi. Come riportato da Il Resto del Carlino, fisicamente Vasco non era presente ma la sua musica sì, ed è questo ciò che conta...

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, CONCERTO: OGGI È IL COMPLEANNO DEL BLASCO, GLI AUGURI DEI FAN (7 FEBBRAIO 2017) - Oggi, 7 febbraio 2017, Vasco Rossi compie 65 anni: e almeno per un giorno la ricerca disperata dei biglietti per il concerto del Modena Park del prossimo primo di luglio, in cui il Blasco celebrerà i suoi 40 anni di carriera, passa in secondo piano. Sono tantissimi, infatti, i fan che in queste ore hanno postato sulla pagina Facebook del rocker di Zocca, i loro personalissimi auguri per un traguardo importante. Una ragazza, ad esempio, ha voluto omaggiare così il proprio idolo musicale:"Cosa augurare ad un Mito,una Leggenda Vivente, che ha reso straordinari dei momenti ordinari,ha catturato l'essenza delle emozioni e l'ha trasformata magicamente in Musica universale ed eterna?!?Magari,di continuare ad entusiasmarsi, catturare l'attimo e restare per sempre se stesso, il nostro amatissimo, unico, inimitabile, geniale, rivoluzionario, precursore dei tempi e visionario VASCO". Un altro fan sfegatato del Blasco ha atteso la mezzanotte in punto per pubblicare i suoi auguri:"7 FEBBRAIO 1952. 65 anni di storia di gioia di emozioni. 65 anni di vita... spericolata. E l'avventura continuaaaaa, sei sempre la gioia più grande sulla terra. Auguri blasco vasco komamdande santo padre". Insomma, anche oggi, o forse sarebbe più giusto dire specialmente oggi, Vasco Rossi è travolto dall'affetto suoi fan...

