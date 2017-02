Concerto Modà 2017 / Due date a marzo al Forum di Assago: biglietti già in vendita su Ticketone (oggi, 7 febbraio)

CONCERTO MODA' 2017: BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Si possono già acquistare i biglietti per il concerto dei Modà: i tagliandi sono infatti già in vendita su Ticketone. I Modà, dopo il successo registrato nelle delle date invernali nei palasport, torneranno a suonare nei palazzetti di tutta Italia a marzo. Lo scorso 2 dicembre è uscito il cofanetto Passione Maledetta 2.0 che contiene 2 cd: l’album Passione Maledetta tre volte disco di platino con oltre 150.000 copie vendute, e il nuovo album di inediti Passione Maledetta 2.0, più 2 dvd con il live della band a San Siro (giugno 2016) e molti contenuti speciali. Il nuovo album è stato anticipato dal singolo attualmente in rotazione radiofonica Piove Ormai da Tre Giorni. Le date dei concerti dei Modà sono: 3 marzo Livorno, Modigliani Forum; 6 e 7 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum; 14 marzo Conegliano (Tv), Zoppas Arena; 16 marzo Pesaro, Adriatic Arena; 18 marzo Torino, Pala Alpitour. La band guidata da Kekko Silvestre ha iniziato lo scorso novembre la prima parte del nuovo tour nei palasport: la seconda parte inizierà il 3 marzo dal Modigliani Forum di Livorno.

CONCERTO MODA' 2017: LA CARRIERA (OGGI, 7 FEBBRAIO) - I Modà sono un gruppo musicale pop rock italiano formatosi nel 2002. Il gruppo ha pubblicato tre album di discreto successo e ha partecipato al Festival di Sanremo 2005 con il brano Riesci a innamorarmi. Nel 2011 la band sale alla ribalta con l'album Viva i romantici, trascinato dai singoli di successo La notte, Sono già solo e Come un pittore, quest'ultimo in duetto con Pau Donés dei Jarabedepalo. Nello stesso anno i Modà partecipano al Festival di Sanremo 2011 con il brano Arriverà, in duetto con Emma, e si piazzano al secondo posto. I Modà partecipano anche al Festival del 2013: arrivano al terzo posto con Se si potesse non morire. Il brano anticipa il loro quinto album Gioia, pubblicato alcuni giorni dopo l'esibizione. Nel novembre 2015 esce il sesto album di inediti Passione maledetta. L'album è stato anticipato dal singolo E non c'è mai una fine: il disco ha avuto un grande successo come i precedenti due ed è stato in seguito promosso dai singoli È solo colpa mia e l'omonimo Passione maledetta, che non ottengono però la stessa accoglienza radiofonica dei singoli di maggior successo degli album precedenti. L'album è stato promosso dai Modà nel giugno 2016 con tre concerti, con una doppia data allo Stadio San Siro di Milano e una all'Arena Sant'Elia di Cagliari con i Tazenda.

