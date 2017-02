EMMA MARRONE, NEWS: L’AMICA FRANCESCA E LA DEDICA PER LA SALENTINA PRE-SANREMO, FOTO (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Si parte oggi, 7 febbraio, con il Festival di Sanremo 2017: nonostante Emma Marrone non sia attesa sul palco dell’Ariston né come concorrente né come ospite, non mancherà un grido di incoraggiamento - che, a quanto parte, già si è fatto sentire - per la sua pupilla Elodie Di Patrizi, conosciuta nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Proprio Elodie partecipa alla kermesse sanremese con il brano “Tutta colpa mia”, e si esibirà proprio nella prima serata in programma più tardi. Insieme a lei non mancherà di certo l’amica e manager Francesca, che qualche giorno fa ha ricevuto un incoraggiamento speciale proprio da parte di Emma Marrone. Francesca, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una fotografia dove si legge “Kit di sopravvivenza per Sanremo! Love You” e ha aggiunto “E poi c’è chi con la massima cura e tanto bene ti prepara le cose fondamentali che possono servire in questa importante settimana. Hai un cuore d’oro @real-brown come davvero pochi hanno. Onorata di averti sempre al mio fianco come mia amica fidata e di lavorare con te sui nostri progetti che tanto ci stanno a cuore. Sei un dono prezioso e insostituibile, ti voglio bene”. Una dedica che certamente darà tutt’altra carica ad Emma: clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina social ufficiale di Francesca Savini.

