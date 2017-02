FEDEZ ABBRACCIA I FAN, PER LUI 2MILA PERSONE ALLA FELTRINELLI (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Fedez è andato insieme a J-Ax alla Feltrinelli di Genova per autografare ai fan delle copie di Comunisti col Reolex. Si sono presentati in circa 2mila all'evento, racconta La Repubblica, di cui molti adolescenti che hanno addirittura saltato la scuola per vedere e abbracciare i loro idoli, che non si sono scansati di fronte all'affetto dei fan, molti dei quali erano in coda da prima delle sei del mattino. Fedez e J-Ax sono in giro per l'Italia da molto tempo: i due non si sono mai sottratti a questi eventi - che a volte qualche artista trova un po' noiosi e cerca di evitarli - e ha accontentato in tutto e per tutto i loro ammiratori e le loro esigenze. D'altra parte se non ci fossero i loro fan Fedez e J-Ax avrebbero successo, ma sicuramente non così tanto dato che avere un pubblico forte si sa, è la base primaria del successo di ogni artista. Organizzeranno altri eventi?

FEDEZ E LE NUMEROSE CRITICHE PER COMUNISTI COL ROLEX (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Fedez e J-Ax sono stati molto criticati per Comunisti col Rolex e per il contenuto delle loro canzoni che va anche all'attacco di alcuni cantanti, tra cui Tiziano Ferro, per i problemi avuti con il fisco qualche tempo fa. "Ci hanno chiamato spesso “Comunisti col Rolex”, come a voler mettere in risalto una contraddizione che non esiste. Un modo per indebolire le nostre posizioni, facendo leva sull'ipotetica incoerenza di due artisti che pur guadagnando bene continuano a trattare tematiche sociali. Si tratta della polemica annosa, e tutta italiana, del "cuore a sinistra e portafogli a destra. Ecco, per noi "Comunisti col Rolex" non significa incoerenza, ma merito. È la dimostrazione che in Italia ci si può ancora arricchire onestamente. Ed è una cosa di cui andiamo fieri", hanno detto Fedez e J-Ax a Repubblica. Nonostante le polemiche sembra che abbiano colpito nel segno e che continueranno a vedere dischi a più non posso.

