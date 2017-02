JUSTIN BIEBER / News, Selena Gomez pensa ancora a lui? Ecco la prova...(Oggi, 7 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: SELENA GOMEZ TORNA CON UNA NUOVA CANZONE DEDICATA ALLA POPSTAR CANADESE – I fans di Justin Bieber e Selena Gomez non hanno mai perso le speranze di rivedere insieme i due cantanti. Dopo una storia d’amore che ha appassionato milioni di fans in tutto il mondo, Justin Bieber e Selena Gomez hanno tagliato i ponti anche se, in realtà, i due continuano ad essere ancora molto legati l’uno all’altra. Il cantante canadese, infatti, non perde occasione per commentare la vita privata della sua ex fidanzata lanciando frecciatine ai suoi nuovi fidanzati, ultima quella diretta a The Weeknd. Pur essendosi lasciati da diverso tempo, dunque, Justin e Selena continuano a far notizia. Ad alimentare il gossip sul loro amore, stavolta, è l’ex stellina della Disney che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe per tornare sulla scena musicale con una nuova canzone dedicata alla sua storia d’amore con Bieber. Per stuzzicare la curiosità dei suoi fans, su Instagram Stories, Selena Gomez ha pubblicato alcuni indizi su quello che sarà il suo nuovo singolo. “I had a dream, we were back to 17, summer nights… never growing up”, ha scritto l’artista. I fans hanno subito pensato ai suoi 17 anni quando iniziò la storia d’amore con Justin Bieber che, ancora oggi, resta una delle più amate dai fans.

