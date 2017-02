Luigi Tenco / Tiziano Ferro lo omaggia a Sanremo, Orietta Berti lancia la polemica (oggi, 7 febbraio 2017)

LUIGI TENCO: ORIETTA BERTI LANCIA LA POLEMICA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Un Sanremo che non sarà mai dimenticato quello finito in tragedia del 1967, che ha visto la morte di Luigi Tengo, grande cantante apprezzato forse troppo tardi. Quell'anno Luigi Tenco si suicidò con un colpo di pistola alla testa dopo che la sua canzone, "Ciao amore, ciao" fu esclusa dal festival di Sanremo. Accanto al corpo, un biglietto: "Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt'altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi". La canzone "Io, tu e le rose", era di Orietta Berti e per questo la cantante ha sofferto molto in passato. Recentemente l'artista è tornata a parlare di Luigi Tenco in un'intervista rilasciata a Repubblica, dove ha fatto trasparire una non troppo sottile polemica nei confronti della sua casa discografica: "La vita rovinata l'ho avuta anch'io, sono sempre stata trattata come una ciabatta dalla stampa. Potevano dare una mano a questo ragazzo di talento, ma quando è stato il momento di ritirare fuori la canzone hanno ripescato La rivoluzione. Io che colpa ho? Tuttora non penso che abbia scritto lui il biglietto, ma una persona legata ai discografici".

LUIGI TENCO: TIZIANO FERRO LO OMAGGIA- Luigi Tenco è stato un grande artista molto tormentato e chiuso in se stesso, che sicuramente aveva una grande sensibilità d'animo molto più elevata rispetto alle altre persone. Ed è proprio a lui che Tiziano Ferro ha voluto rendere omaggio quest'anno cantando una delle sue canzoni più belle, "Mi sono innamorato di te". Ne la parlato lo stesso cantautore - che sarà a Sanremo 2017 in qualità di super ospite - dimostrandosi onorato di poter omaggiare in questo modo Luigi Tenco. "Pensare di poter interpretare questo brano mi rende orgoglioso di essere artista. Tenco mi ha insegnato il valore della fragilità e del coraggio necessario per scrivere con onestà una canzone d'amore", ha detto Tiziano Ferro intervistato da Tv sorrisi e canzoni. Chissà, magari se Luigi Tenco non si fosse ucciso in quel lontano 1967 avrebbe cantato lui stesso "Mi sono innamorato di te".

