ONE DIRECTION/ News: Niall Horan e Louis Tomlinson al lavoro su nuove canzoni, video (oggi, 7 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: NIALL HORAN AL LAVORO SU NUOVE CANZONI, I SUOI COMPLIMENTI AD ALESSIA CARA - Gli One Direction sono in pausa da ormai un anno e Niall Horan è stato il primo, dopo Zayn Malik che ha lasciato il gruppo per intraprendere la carriera da solista, a pubblicare un singolo tutto suo. “This town” è stata accolta bene dal suo pubblico ma l’irlandese non intende certo fermarsi qui. Proprio in questi giorni Niall ha voluto parlare ai fans in una breve diretta su Instagram: il cantante di Mullingar ha spiegato che si sta dando molto da fare in studio e che il risultato sono dei pezzi “davvero buoni” su cui sta lavorando. Niall ha raccontato inoltre di rilassarsi un po’ nel weekend per tornare ancora più carico in studio il lunedì (clicca qui per vedere il video). Tra una sessione in studio e l’altra l’irlandese però non ha voluto perdersi la puntata del Saturday Night con Alessia Cara e su Twitter ha commentato così la performance della collega: “Wow! Alessia Cara ha spaccato di brutto al Saturday Night Live!”. Il tweet di Horan aprirà a una collaborazione tra i due? Intanto si fanno più insistenti le voci su un progetto musicale che vede Niall Horan collaborare con i The Chainsmokers: scambiandosi battute su Twitter, Niall e Alex Pall si sarebbero infatti dati appuntamento in studio di registrazione.

ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON PREPARA NUOVI BRANI E RINGRAZIA I FANS PER IL SUPPORTO - L’ultimo degli One Direction in ordine di tempo a debuttare con un singolo da solista è stato Louis Tomlinson, che ha collaborato con il deejay Steve Aoki per “Just hold on”. In questi giorni i fans del cantante inglese possono votare il brano su Most Requested Live e i tanti voti arrivati nelle ultime ore hanno spinto Tomlinson ha ringraziare la sua fanbase attraverso Twitter: “Solo un altro grazie per tutto quello che fate. Il supporto che date a Just hold on è stato incredibile! Vi amo tutti”. Dopo questo tweet Louis ha cinguettato di nuovo per informare i fans sui suoi ultimi progetti: “Sono anche molto felice per i brani che sto scrivendo al momento. Non vedo l’ora di farvene ascoltare altri”. Un messaggio che ha subito entusiasmato le numerose fans di Louis, che muoiono già dalla voglia di ascoltare i suoi prossimi singoli: le ammiratrici di Tomlinson lo hanno somemrso di like e i suoi tweet sono arrivati a raccoglierne oltre 170mila.

