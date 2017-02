ANALISI/ Testo canzone di Chiara "Nessun posto è casa mia", Festival di Sanremo 2017

CHIARA, TESTO CANZONE "NESSUN POSTO È CASA MIA", BRANO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017: L'ANALISI - Chiara Galiazzo fa il tris a Sanremo: la vincitrice della sesta edizione di X Factor canterà "Nessun posto è casa mia" al Festival. Dopo aver esordito con "Il futuro che sarà" ed essere tornata con "Straordinario", la cantante porta il brano che tratta dell'importanza delle persone che ci vogliono bene. Una scelta rischiosa quella di Chiara, che potrebbe essere giunta ad una tappa importante del suo percorso musicale. La banalità era la buccia di banana nella quale poteva incappare e scivolare l'artista, che invece canterà una canzone profonda. Chiara, che ha una delle voci più belle nel panorama musicale italiano, sfoggerà una canzone che crescerà pian piano nell'ascolto. Quello della lontananza dalle persone e dai luoghi in cui è bello tornare è un tema che può risultare scontato, ma il testo regala immagini originali e forse pure qualche cenno autobiografico, visto che la cantante veneta vive ormai da anni a Milano. Lo stile evocativo del brano è interessante.

"Nessun posto è casa mia

Ho pensato andando via

Soffrirò nei primi giorni ma

So che mi ci abituerò

Ti cercherò nei primi giorni

Poi mi abituerò"

Chiara riflette con questo brano raffinato non solo sull'amore, ma anche sul distacco: la canzone si apre con il racconto delle sensazioni che si vivono quando ci si allontana dalle persone care e dai luoghi familiari per cambiare la propria realtà. Un cambiamento doloroso all'inizio, quando ci si ritrova a guardarsi intorno alla ricerca di ciò che ci manca, ma al quale poi col tempo ci si abitua. Il concetto del viaggio si apre con un'immagine dolorosa e malinconica, ma soprattutto essenziale.

"Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Partenze improvvise, automobili, asfalto

Le ombre di una notte in provincia

Il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia"

Le persone che sanno aspettare e perdonare sono i luoghi accoglienti in cui si torna, quelli in cui si sta bene. La riflessione sul cambiamento si arricchisce di nuovi contenuti: sono le persone a "creare" i luoghi a cui ci si affeziona, ma a volte ci si ritrova nella condizione di doverle lasciare per ricominciare. Riuscirci non è affatto semplice, anzi serve coraggio per lasciarsi tutto alle spalle. Il brano cresce in tutta la sua onestà raccontando le difficoltà legate al viaggio e al cambiamento.

"Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l'amore che rende sempre tutto pazzesco"

Dopo aver lasciato quel pizzico di stile nominale per fotografare i momenti più caratterizzanti del viaggio, il brano introduce un altro concetto importante e che poi diventa dominante: l'amore. Spesso le nostre aspettative vengono deluse, ma poi ci pensa l'amore a rendere pazzesca la nostra esistenza, a "colorarla" di emozioni ed esperienze. E il brano lo racconta con sobrietà.

