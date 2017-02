ANALISI / Testo canzone di Leonardo Lamacchia, “Ciò che resta”: dire grazie davanti a qualcosa che finisce (Nuove Proposte, Festival di Sanremo 2017)

LEONARDO LAMACCHIA, TESTO CANZONE “CIÒ CHE RESTA“, BRANO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017: L'ANALISI - Dire grazie anche davanti a una storia che si è conclusa: ci vuole coraggio. Lo esprime bene Leonardo Lamacchia nella sua bella canzone, "Ciò che resta" che porta a Sanremo, di impostazione classica, elegante e melodicamente significativa, Ciò che resta. Nel testo si comincia con una immagine triste, desolante: le scarpe di lei lasciate lì, "le tue scarpe colorate accanto alle mie scuse". Scuse evidentemente non sono bastate, ma nonostante la sua assenza qualcosa è rimasto. Non molti che vivono una situazione del genere sono capaci di riconoscerlo, si lasciano invece andare a recriminazioni e rabbie. Per Leonardo invece "come una canzone che al mattino esplode forte nella testa sei tutto ciò di bello che resta". Da lei ha imparato molte cose: "facciamo un giro non so bene dove, hai lasciato le tue scarpe colorate sono accanto alle mie scuse, hai capito bene ho detto scuse".mE soprattutto ha imparato a dire grazie, una parola che non usa più quasi nessuno: "veloce passa un altro mese grazie mille per le idee confuse questa volta non ti sei portata via hai capito bene ho detto grazie mi piace l'ho imparato da te. Per una canzone come questa Leonardo Lamacchia è stato aiutato da una firma storica della musica italiana, Mauro Lusini, autore di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Gianni Pollex.

