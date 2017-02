ANALISI/ Testo canzone di Marianne Mirage, “Le canzoni fanno male”: più maturo rispetto agli altri?, Festival di Sanremo 2017

MARIANNE MIRAGE, TESTO CANZONE “LE CANZONI FANNO MALE“, BRANO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017: L'ANALISI - È fortissima l’impronta degli autori Kaballà e Francesco Bianconi in Le canzoni fanno male, il brano con cui Marianne Mirage ha conquistato la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2017 tra i giovani dopo Sarà Sanremo. Il primo è un autore catanese attivissimo nella cerchia degli autori da festival che ha sempre avuto un orecchio raffinato e vintage, con sfumature quasi etniche; il secondo è il leader dei Baustelle di cui nella canzone cantata da Mirage si ritrovano gli echi degli anni ’60, l’andamento western e il tono ironico del testo.

Le canzoni fanno male si presenta come un tipico brano pop che guarda alle canzoni cinematografiche degli anni ’60 e ’70 - anche nel look sexy-funky dell’interprete - dal ritmo scanzonato e dall’arrangiamento curato ma semplice. E anche il testo sfoggia da subito una citazione d’epoca: “Ci inseguivamo da bambini, noi / con le pistole in mano / eravamo due cowboy” è un chiaro omaggio a Bang Bang, il celebre brano di Sonny & Cher cantato in italiano dall’Equipe 84. Il resto della canzone racconta un amore estivo tra mare e discoteche in cui la musica segna il ritmo della passione ed è forse anche un po’ la causa di questo amore e dei suoi risultati (“le canzoni fanno male / quando parlano d'amore / quando sono troppo emozionanti”; “troppe rime cuore-amore / poi non sono nemmeno divertenti”).

Un pezzo ye-ye nella musica, tipico dello stile dei primi Baustelle, ma più corposo nella produzione e nel sound, semplice e sornione nel testo che mescola malinconie superficiali e consapevolezza del tempo passato (“Non voglio / più amore / per la musica, per un anno, per favore / Non voglio /più amore / perlomeno, per un giorno, per due ore / Non voglio / più amore / per la vita, per un anno, per favore”). Marianne - nome d’arte di Giovanna Gardelli - ha un progetto musicale e un entourage sicuramente più avviato e maturo dei suoi compagni di categoria: Le canzoni fanno male è una prova della solidità di questo progetto.

Non una grande canzone, ma un pezzo orecchiabile senza essere facilone, costruito nei dettagli sonori e visivi (meno quelli lirici, seppure si apprezzano i tocchi ironici come “Ci siamo tanto amati, ancora noi / con le pistole in mano”), radiofonico eppure figlio di un discreto lavoro autoriale. A febbraio, Marianne spiccherà il grande salto? Lo capiremo meglio.

